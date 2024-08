Con la temporada de la NBA a la vuelta de la esquina, Oklahoma City Thunder se presenta como uno de los equipos más emocionantes y con mayor proyección. Después de una brillante campaña en 2023-24, el equipo de Mark Daigneault estaba a un par de pasos de convertirse en un verdadero aspirante al título. Este verano, la gerencia de OKC se movió con precisión, sin hacer grandes locuras, pero apuntando a lo que realmente necesitaban: fortaleza bajo los aros y mayor solidez defensiva en el perímetro.

La llegada de Isaiah Hartenstein y Alex Caruso ha sido uno de los movimientos más elogiados en la liga. Mientras Hartenstein ofrece una presencia clave en la pintura, Caruso, conocido por su tenacidad defensiva y capacidad para aportar en ataque, es visto como el guard ideal para reforzar a un equipo en ascenso. El propio Caruso, en una reciente entrevista con TexAgs Radio, se mostró muy optimista sobre su rol en los Thunder.

Alex Caruso says LeBron’s love gave him the confidence to succeed in the NBA:

“Coming from someone of that stature, someone who is that smart and skilled and the face of the NBA, and arguably the greatest of all time, that means a lot. It gave me the confidence in myself to… pic.twitter.com/qW3rW7arA5

— Legion Hoops (@LegionHoops) August 26, 2024