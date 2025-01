La ausencia de Rodri Hernández ha dejado un vacío difícil de llenar en el esquema del Manchester City, un equipo acostumbrado a la excelencia bajo el mando de Pep Guardiola. Desde su lesión en el ligamento cruzado, el City ha experimentado una racha de cuatro derrotas consecutivas, una situación inédita en la era del técnico catalán. Sin embargo, el jugador español ha dado señales de esperanza al declarar que su regreso podría darse antes de lo esperado, algo que ha devuelto el optimismo a los aficionados.

Rodri no solo es una pieza clave para el Manchester City, sino también un referente mundial. Su espectacular temporada, coronada con títulos como la Premier League, la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes y la Eurocopa (donde fue elegido MVP), le valió merecidamente el Balón de Oro.

En una entrevista con El Partidazo de la Cadena COPE, Rodri reconoció que su regularidad fue el factor decisivo para ser considerado el mejor jugador del planeta. “Gané por la regularidad, que es lo más difícil en el fútbol”, declaró. Además, compartió momentos personales, como su madre queriendo exponer el Balón de Oro en la entrada de casa, algo que le provoca una mezcla de orgullo y vergüenza.

🏆 Premier League winner

🏆 EURO 2024 winner

🏆 Club World Cup winner

🏆 Super Cup winner

🥇 EURO 2024 Player of the Tournament

🥇 Club World Cup Player of the Tournament

🆕 𝗕𝗮𝗹𝗹𝗼𝗻 𝗱'𝗢𝗿 𝘄𝗶𝗻𝗻𝗲𝗿

Rodri 2023/24 👏👑 pic.twitter.com/K4nAkZhOjn

— Manchester City (@ManCity) October 29, 2024