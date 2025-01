La vigencia de Cristiano Ronaldo parece desafiar el paso del tiempo. A punto de cumplir 41 años, el delantero portugués no solo sigue siendo una figura estelar en la Saudi Pro League, sino que también ha asegurado un contrato multimillonario con el Al-Nassr que lo mantendrá como el jugador con el mayor salario en el mundo del deporte. Según el medio saudí Al Khabar, Ronaldo firmó una extensión hasta mediados de 2026, con una asombrosa remuneración de 183 millones de euros por temporada, lo que equivale a 15.25 millones al mes, 3.8 millones a la semana y 550,000 euros al día.

Cristiano llegó al fútbol saudí en 2023 tras su salida del Manchester United, firmando un contrato inicial de 200 millones de euros anuales. Esta renovación incrementa aún más su impacto financiero, consolidándolo entre los acuerdos deportivos más lucrativos de la historia. Comparativamente, Neymar Jr. percibe aproximadamente 100 millones de euros por año, mientras que Karim Benzema ronda los 96 millones, dejando claro que CR7 sigue marcando la pauta en ingresos en Medio Oriente.

