¿De qué está hecha la máscara que utilizará Mbappé? La estrella de la selección francesa sufrió una fractura en su nariz por lo cual deberá utilizar una máscara protectora el resto de la competición

Kylian Mbappé se entrenó este jueves con una máscara tricolor, azul, blanca y roja, junto al resto de sus compañeros, de cara al crucial encuentro de Francia contra Países Bajos el viernes en la Eurocopa 2024. El delantero se lesionó en el debut del certamen continental contra Austria, partido que el conjunto galo ganó 1-0; Mbappé se golpeó la nariz al chocar con el hombro de Kevin Danso.

El entrenador Didier Deschamps se mostró optimista sobre la disponibilidad del astro francés para el partido de mañana. Mbappé pasó un tiempo adaptándose a su nueva máscara antes de unirse a sus compañeros en los ejercicios de velocidad. En un momento, se levantó la máscara para conversar con Olivier Giroud y luego se la volvió a colocar para realizar ejercicios de estiramiento junto a Giroud y Antoine Griezmann.

El incidente en el que Mbappé se fracturó la nariz, durante la victoria de Francia sobre Austria el lunes, causó gran conmoción. El delantero colisionó de cabeza con el hombro del defensa austríaco Kevin Danso, lo que provocó que su camiseta se manchara de sangre. Si juega, deberá portar una máscara, aunque su participación aún es incierta.

“Kylian portará una máscara”, confirmó Deschamps a los periodistas. “No necesitamos conocer los detalles de la máscara, creo que tienen suficientes informantes para saber de dónde viene”. Deschamps añadió: “Siempre lo he dicho, con Kylian el equipo es más fuerte. Si las noticias no son buenas, pelearemos sin él. Kylian es Kylian, no importa en qué equipo esté”.

Las máscaras faciales en el deporte son elaboradas con policarbonato, se utilizan como protección en casos de lesiones severas. Estas máscaras están específicamente diseñadas para ajustarse a la anatomía facial de cada individuo, reduciendo al mínimo el riesgo de reaparición de lesiones como fracturas en la nariz, pómulos o cejas.

Un aspecto crucial de estas máscaras es que no interfieren con la visión del deportista. Gracias a un diseño meticuloso, estas protecciones no afectan el campo de visión periférico, permitiendo a los jugadores mantener una visión clara y sin obstrucciones. Los avances en tecnología y medicina han hecho que estas máscaras se conviertan en una herramienta común en el fútbol profesional en los últimos años.

Países Bajos, cuartofinalista en el pasado Mundial y que remontó ante Polonia (2-1) en la primera jornada, prepara el partido contando con la presencia de Mbappé. ”Creo que estará bien físicamente y lo veremos con una máscara el viernes. Es un gran jugador y debemos contar con esto”, señaló el mediocampista Tijjani Reijnders.

Los Oranje conocen bien a Mbappé. En las dos últimas confrontaciones entre ambos equipos, en marzo (4-0) y octubre (2-1) de 2023, en la clasificación para la Eurocopa, Mbappé marcó en cuatro ocasiones. Y el lunes, antes de romperse la nariz, fabricó la jugada y el pase que terminó en un gol en propia puerta de un defensa austriaco.