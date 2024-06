Your browser doesn’t support HTML5 audio

Polonia y Austria se enfrentarán este viernes, desde las 12 en el Estadio Olímpico de Berlín, por la segunda jornada del Grupo D de la Eurocopa. Ambos seleccionados vienen de ser derrotados en la primera fecha. Sin embargo, los dos combinados demostraron buen juego a pesar del resultado.

Polonia llega tras caer ante Países Bajos, en un partido muy disputado en el que los polacos se vieron competitivos ante la ‘Oranje’. El equipo dirigido por Michal Probierz buscará sumar sus primeros puntos en el torneo para mantener vivas sus esperanzas de avanzar a la siguiente ronda.

Weghorst off the bench to inspire Oranje 🟠#EURO2024 | #POLNED pic.twitter.com/6AzLm0bwYg

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 16, 2024