El 14 de agosto de 2024 será una fecha que quedará marcada en la historia del Real Madrid y en la carrera de Kylian Mbappé. En su debut con el equipo merengue, el astro francés demostró por qué es considerado uno de los mejores jugadores del mundo, marcando un gol crucial que llevó a su equipo a la victoria en la Supercopa de Europa ante el Atalanta. Este triunfo no solo representó el primer título de la temporada para los madridistas, sino que también selló un debut de ensueño para Mbappé.

El partido, disputado en el estadio olímpico de Atenas, estuvo lleno de tensión y calidad. Ambos equipos lucharon intensamente desde el primer minuto, pero fue Mbappé quien logró romper el equilibrio en el marcador. En el minuto 67, tras una rápida combinación con Jude Bellingham, el francés se encontró frente a frente con el arquero argentino Juan Musso. Con su característico aplomo, Mbappé definió con un disparo cruzado al segundo palo, dejando sin opciones a Musso y desatando la euforia en la afición madridista.

