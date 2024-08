Your browser doesn’t support HTML5 audio

Kylian Mbappé ha demostrado ser una de las figuras más destacadas en el fútbol mundial, y sus números en competencias internacionales lo confirman. El delantero francés ha sido una pieza clave para su equipo en la UEFA Champions League, donde ha participado en 73 partidos, anotando 48 goles y ofreciendo 26 asistencias. Además, Mbappé ha disputado un encuentro en la UEFA Europa League, en el que también dejó su marca con una asistencia.

Estos impresionantes registros no solo subrayan su capacidad para definir frente al arco, sino también su habilidad para generar oportunidades para sus compañeros. Con 48 goles en la Champions League, Mbappé se ha consolidado como uno de los máximos artilleros de la competición, mientras que sus 26 asistencias destacan su visión y generosidad en el campo.

En total, sumando sus apariciones en ambas competencias europeas, Mbappé acumula 49 contribuciones directas a gol (48 goles y 1 asistencia), una cifra que lo posiciona entre los jugadores más influyentes de su generación en los torneos más prestigiosos del fútbol europeo.

