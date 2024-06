La Eurocopa y la Copa América, dos de los torneos más prestigiosos del fútbol internacional, no solo traen consigo la emoción de la competencia, sino también la presentación de balones diseñados con la última tecnología y un alto valor simbólico. A continuación, se presenta una comparativa detallada entre el balón Fussballliebe de la Eurocopa 2024 y el PUMA Cumbre de la Copa América 2024.

La UEFA y Adidas han lanzado el Fussballliebe, el balón oficial para la Eurocopa 2024 que se llevará a cabo en Alemania. Este balón no solo destaca por su diseño estético, sino también por su innovación tecnológica. Por primera vez en una Eurocopa, el balón cuenta con la tecnología Connected Ball de Adidas, que incluye un chip y un giroscopio. Este avance permitirá una mayor precisión en la toma de decisiones del VAR, al poder determinar con exactitud el momento y las partes del cuerpo que tocan el balón, ayudando en jugadas de manos y fuera de juego. Acá puedes obtener mas información del chip del balón oficial de la Eurocopa 2024.

El Fussballliebe es predominantemente blanco con detalles en negro, amarillo, rojo y verde. Además, su diseño rinde homenaje a cada uno de los estadios y ciudades anfitrionas del torneo, con ilustraciones y nombres integrados en el balón. En línea con las tendencias actuales de sostenibilidad, Adidas ha fabricado este balón con materiales reciclados y biológicos, incluyendo poliéster reciclado, tinta a base de agua, fibras de maíz, caña de azúcar y pulpa de madera.

Por otro lado, el balón oficial de la Copa América 2024, el PUMA Cumbre, será protagonista en el torneo que se celebrará en Estados Unidos del 20 de junio al 14 de julio de 2024. Este balón fusiona arte y tecnología, inspirándose en la rica geografía del continente americano. Su diseño incluye 16 líneas que representan a las naciones participantes, simbolizando la unión y diversidad del torneo, que contará con equipos de la CONMEBOL y seis selecciones invitadas de la Concacaf.

El PUMA Cumbre ostenta la certificación FIFA Quality Pro, lo que garantiza su cumplimiento con los más altos estándares de calidad y rendimiento. Ha pasado rigurosas pruebas de laboratorio y de campo, evaluando aspectos como circunferencia, esfericidad, absorción de agua, pérdida de presión, rebote y retención de forma. Su estructura de 12 paneles sellados no solo mejora la durabilidad del balón, sino también su aerodinámica, ofreciendo un vuelo más estable y predecible, lo que a su vez mejora la precisión de los pases y tiros.

Ambos balones representan un avance significativo en términos de tecnología e innovación en el fútbol. El Fussballliebe de Adidas se destaca por su capacidad de contribuir a la toma de decisiones del VAR gracias a su tecnología integrada, mientras que el PUMA Cumbre impresiona con su certificación FIFA Quality Pro y su diseño aerodinámico mejorado.

En cuanto a sostenibilidad, el Fussballliebe lleva la delantera con su fabricación a partir de materiales reciclados y biológicos, reflejando un compromiso con el medio ambiente que se alinea con las tendencias globales. Aunque no se menciona explícitamente en el PUMA Cumbre, la durabilidad mejorada también puede considerarse una contribución indirecta a la sostenibilidad al reducir la necesidad de reemplazos frecuentes.

Cristiano Ronaldo has now taken 29 free-kicks since making his Euro debut in 2004.

He hasn't scored one yet… pic.twitter.com/9kKehtaj9z

— ESPN UK (@ESPNUK) June 18, 2024