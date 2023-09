DT de Bolivia en llamas: “Hay que pedirle perdón a la gente, porque así te tiene que dar vergüenza” Gustavo Costas, entrenador de la selección de fútbol boliviana fue durísimo con sus dirigidos y no se guardó nada en la conferencia de prensa.

Bolivia perdió por goleada los dos primeros partidos por las eliminatorias sudamericanas al mundial de fútbol Estados Unidos – Canadá – México 2026. En paralelo, la liga local está suspendida por corrupción y arreglos de partidos, a todo esto el técnico mostró todos su disgusto en la conferencia de prensa post derrota con Argentina en La Paz.

Tras caer 3-0 en su estadío y ante su público que se vio defraudado, el entrenador tomó las riendas para tratar de dar un golpe de timón de cara a lo que viene, por ello en la conferencia de prensa no se guardó nada para con lo suyos.

“La actitud es lo que más me molesta. Perder, podés perder, pero no de esta manera. El primer tiempo, lo que habíamos planificado, trabajado, la presión constante, el cansarlos, el no dejarlos jugar; parecía que nosotros sufríamos la altura, no ellos… hay que pedirle perdón a la gente, porque así te tiene que dar vergüenza, no se puede perder así, De todo lo que habíamos planificado no hicimos nada. Desde el primer minuto Argentina tuvo la pelota. Con diez hombres fue otro partido. Duele perder y de esta manera. Con Argentina en La Paz podés perder, pero no de esta manera. Nos temblaban las piernas, no pudimos dar un pase. No podemos defraudar a la gente así” dijo muy enojado el técnico Argentino que dirige a la selección Boliviana.

Si bien la liga de ese país es de las más modesta en este deporte, hace varios meses se encuentra suspendida por arreglos de partidos y corrupción relacionadas a las apuestas, todo eso repercute en lo que se ve en el campo y en los animos de los aficionados. Carteles en apoyo a Messi en La ciudad de La Paz

Los bolivianos que alentaron a Argentina

La llegada de la selección albiceleste al Bolivia no pasó desapercibida, cientos de personas fueron a recibir a los jugadores como quien recibe a una estrella de Rock. Carteles de Messi y compañía empapelaron la ciudad de La Paz e incluso en el estadio se vieron muchas camisas argentinas en medio de la marea verde. Murales en la ciudad de La Paz

El delantero Martins habló al respecto y se mostró muy molesto por ese fanatismo por los extranjeros “no se puede hinchar por nosotros y por el rival… vamos a demostrar a quién debe apoyar el público boliviano”

Razón no le faltó, luego de la pálida imagen en estos primeros encuentros y el caos interno que maneja la liga, seguramente sus simpatizantes busquen otras referencias futbolisticas fuera de la frontera.