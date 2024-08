El FC Barcelona se encuentra en la recta final del mercado de fichajes con una misión clara: reforzarse con un extremo de primer nivel. Tras meses de búsqueda y un interés inicial en Nico Williams, cuya actuación en la Eurocopa captó la atención del club, el Barça se ha visto obligado a explorar otras opciones debido a las dificultades de inscribir al jugador dentro de los plazos necesarios. Ahora, el equipo catalán centra sus esfuerzos en Rafael Leao, el talentoso extremo del AC Milan.

La operación para fichar a Leao es complicada, no solo por el coste económico, que se estima entre 90 y 100 millones de euros, sino también por la competencia y las negociaciones necesarias con el Milan. A favor del Barça está la influencia de Jorge Mendes, representante de Leao y conocido por su habilidad para cerrar operaciones de alto calibre. La relación entre Mendes y el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, también podría ser un factor clave para que esta transferencia llegue a buen puerto.

El interés del Barça en Leao no es nuevo; el portugués siempre ha sido un jugador atractivo para el club por su capacidad para desbordar, su potencia física, y su habilidad tanto en estático como en carrera. Además, la necesidad de dar un salto a un club de mayor envergadura podría ser el incentivo que Leao necesita para considerar su salida del Milan, especialmente tras una temporada en la que su relación con la afición se ha deteriorado.

Otra opción que ilusiona a los fanáticos

Sin embargo, consciente de las dificultades que entraña fichar a Leao, el Barça mantiene abiertas otras opciones. Entre las alternativas más asequibles se encuentra Federico Chiesa de la Juventus, un jugador cuyo contrato expira en 2025 y que el club italiano ha puesto en el mercado. Chiesa, recuperado de una lesión de ligamentos, ha demostrado ser un jugador de alto nivel, aunque su precio y disponibilidad hacen que sea una opción secundaria para el Barça, que sigue priorizando la incorporación de un nombre de mayor peso mediático.

Federico Chiesa is among the low cost alternatives for Barcelona if they are unable to sign a powerful star for the left wing.

If Barça go for Chiesa, the condition would be that he costs €10m-€15m at most given that his contract ends in 2025.

