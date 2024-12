La llegada de Endrick al Real Madrid generó una ola de expectativas, tanto por su enorme talento como por el alto costo de su fichaje desde el Palmeiras. Sin embargo, a pesar de su potencial, el delantero brasileño de apenas 18 años no ha tenido un rol protagónico en esta temporada, lo que ha generado debate entre aficionados y analistas.

En medio de esta situación, el técnico Carlo Ancelotti se mostró claro y firme respecto a su manejo del jugador:

El entrenador italiano ha destacado en varias ocasiones que Endrick es una apuesta a largo plazo y que su integración en el equipo requiere tiempo. Adaptarse a una de las ligas más competitivas del mundo y a las exigencias del Real Madrid no es una tarea sencilla para ningún jugador, y mucho menos para alguien tan joven.

⚪️🇧🇷Ancelotti: "Endrick is doing very well, very focused and working hard".

"Why he doesn't play? He came to Real Madrid, here there are the best in the world… we have to be patient with him". pic.twitter.com/iuj8xPIPJf

