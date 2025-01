El AC Milan escribió una nueva página dorada en su historia al coronarse campeón de la Supercopa de Italia 2024 con una remontada épica frente al Inter de Milán. En un partido cargado de emociones y drama en el King Fahd International Stadium de Arabia Saudita, los dirigidos por Sergio Conceição voltearon un 2-0 adverso para llevarse el título con un 3-2 en el marcador, gracias a un gol de Tammy Abraham en el tiempo añadido tras una magistral asistencia de Rafael Leão.

Desde el inicio, el Inter tomó el control del juego, aprovechando la incertidumbre inicial del Milan. A los 6 minutos, Lautaro Martínez tuvo una oportunidad clara, pero la defensa rossonera, liderada por Malick Thiaw, logró neutralizar el peligro. Los neroazzurri insistieron, y en los descuentos del primer tiempo, Mehdi Taremi habilitó a Lautaro, quien definió con clase para abrir el marcador y romper una racha personal de sequía goleadora.

WHAT A COMEBACK. WHAT A GAME. @acmilan have won the #EASPORTSFCSupercup ! 🏆❤️🖤 pic.twitter.com/zsMU7HEZRV

En el arranque del segundo tiempo, Taremi volvió a brillar. Con una definición precisa al minuto 47, el iraní amplió la ventaja para el Inter, que parecía tener el trofeo en el bolsillo.

El partido dio un giro cuando Rafael Leão ingresó al campo. Su impacto fue inmediato: tras una falta generada por el portugués, Theo Hernández ejecutó un tiro libre que significó el descuento a los 52 minutos. A partir de ese momento, el Milan tomó el control del juego y comenzó a bombardear el arco defendido por Yann Sommer.

A los 80 minutos, Christian Pulisic empató el partido tras un gran centro de Theo Hernández, llevando la tensión al máximo. Cuando todo indicaba que el encuentro se decidiría en tiempo extra, Rafael Leão desbordó por la banda izquierda y asistió a Tammy Abraham, quien marcó el gol definitivo en el tercer minuto de descuento, desatando la euforia rossonera.

La victoria del Milan no solo les otorga la Supercopa de Italia, sino que también consolida el proyecto de Sergio Conceição al frente del equipo. Este triunfo podría ser un punto de inflexión para los rossoneri, que buscan regresar a la élite del fútbol europeo.

A derby win with some silverware to boot! 🏆

Sérgio Conceição wins a trophy in just his second match in charge with Milan 🔴 pic.twitter.com/Ptl2hEMNGd

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) January 6, 2025