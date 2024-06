Your browser doesn’t support HTML5 audio

Escocia y Suiza se enfrentan este miércoles 19 de junio de 2024 desde las 15hs (hora en República Dominicana) en el Rhein-Energie Stadion de Colonia, por la segunda fecha en el Grupo A de la Eurocopa 2024, en un duelo en el que los

Escocia necesita una victoria ante Suiza para no quedarse al borde de la eliminación. Los escoceses son los últimos del grupo A tras recibir la mayor goleada de lo que va de EURO en el partido inaugural ante Alemania.

An opening match to remember for Germany 🇩🇪#EURO2024 | #GERSCO pic.twitter.com/luXAFwUS1E

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 14, 2024