En un sorprendente giro de los acontecimientos, Thibaut Courtois, uno de los mejores porteros del mundo, ha decidido dar un paso al costado de la selección de Bélgica, dejando en claro que no volverá a vestir la camiseta de los Diablos Rojos mientras el italiano Domenico Tedesco continúe como seleccionador. El arquero, actualmente en las filas del Real Madrid, anunció su decisión mediante un comunicado en sus redes sociales, expresando que la falta de confianza en el técnico hace imposible mantener el ambiente adecuado dentro del equipo nacional.

La ruptura entre Courtois y Tedesco no es algo nuevo, sino que se remonta a un episodio conflictivo en junio de 2023. En ese momento, Courtois, quien había sido titular en un partido crucial contra Austria, esperaba ser capitán de la selección, un honor que finalmente no recibió. Esta decisión del técnico no solo causó molestia en el arquero, sino que también fue el detonante para su abrupta salida de la concentración antes del siguiente encuentro, alegando molestias en la rodilla. Desde entonces, la relación entre ambos ha sido tensa, y aunque la Federación Belga intentó mediar y suavizar las diferencias, no logró evitar la decisión final del guardameta.

Courtois, de 32 años, ha sido un pilar en la selección belga, con 102 apariciones y participaciones destacadas en tres Mundiales y dos Eurocopas. Sin embargo, este conflicto personal parece haber pesado más que su deseo de continuar contribuyendo al equipo. A pesar de la lesión que lo mantuvo fuera de las canchas durante la pasada temporada, el arquero dejó claro que su intención era regresar a la selección para la Eurocopa, pero las circunstancias han cambiado.

🚨⚪️ Thibaut Courtois: “I have decided not to return to the Belgian NT under this manager”.

“In this matter, I accept my share of responsibility”.

“However, looking forward, my lack of confidence in him would not contribute to maintaining the necessary atmosphere”. pic.twitter.com/MmPdCibfhl

