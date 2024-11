Ex jugador de Francia explica la situación de Kylian Mbappé: “No está siendo lo que se esperaba” A solo meses de su esperado debut en el Real Madrid, Kylian Mbappé aún no ha mostrado el rendimiento estelar que muchos anticipaban. La falta de convocatoria en la selección francesa ha encendido el debate en torno a su adaptación y su rol en el club merengue.

13/11/2024 · 10:47 AM

Kylian Mbappé, uno de los delanteros más esperados en el Real Madrid, atraviesa una etapa de incertidumbre. Desde su llegada, el francés no ha logrado alcanzar el nivel que lo destacó en el PSG, generando críticas en España y Francia. Esta situación ha cobrado mayor relevancia con su reciente exclusión de la convocatoria de Didier Deschamps para la selección francesa, una decisión que ha desatado la preocupación de seguidores y expertos. En una entrevista, el exjugador francés Robert Pirès abordó el rendimiento actual de Mbappé, ofreciendo una mirada sobre los desafíos que enfrenta en el club y los ajustes necesarios para recuperar su mejor versión.

Desde que Mbappé vistió por primera vez la camiseta blanca del Real Madrid, la expectativa era enorme. Sin embargo, según Pirès, “Mbappé no ha sido el jugador decisivo que se esperaba”. Durante una entrevista para el medio egipcio MBC Masr 2, el exfutbolista destacó que, aunque la calidad de Mbappé es innegable, el delantero no ha cumplido aún con el rol esperado en el esquema de juego de Carlo Ancelotti. Pirès añadió: “En Francia y España, muchos esperaban verlo como el centro de las jugadas de ataque, pero no está generando tantas oportunidades ni anotando como debería”.

La situación no es sencilla. La presencia de Vinícius Júnior, en su mejor forma y ocupando una posición similar, complica aún más el proceso de adaptación de Mbappé. Según Pirès, parte del problema radica en que el francés está obligado a ajustar su estilo y contribuir de manera más dinámica dentro de una alineación que también cuenta con Karim Benzema y el propio Vinícius como protagonistas ofensivos. “Mbappé necesita adaptarse tanto a la presión del juego español como a la táctica de equipo. Es un cambio importante”, comentó el exjugador.

Pirès también opinó sobre el rol del entrenador del Real Madrid, sugiriendo que Ancelotti debe buscar un esquema en el que tanto Mbappé como Vinícius puedan destacar. De acuerdo con el francés, “el talento de ambos puede combinarse si Ancelotti logra optimizar su participación en el campo”, añadiendo que solo de esta manera el equipo podrá aprovechar al máximo sus cualidades individuales.

La decisión de Deschamps y el debate en Francia

En cuanto a la polémica con Didier Deschamps, Pirès fue contundente al señalar que no hay conflicto personal entre el seleccionador y Mbappé. Explicó que la exclusión se debió al bajo rendimiento reciente del jugador: “Deschamps habló directamente con Mbappé y le explicó la situación. Mbappé es fundamental para la selección francesa, pero necesita reencontrarse consigo mismo”, aclaró Pirès, quien considera que el descanso otorgado al delantero no debería ser visto como un castigo, sino como una oportunidad de replantear su estrategia personal.

Jerome Rothen, exjugador del PSG y comentarista en RMC Sports, también mostró preocupación por la evolución de Mbappé en esta nueva etapa. Para Rothen, “Mbappé parece haberse estancado en su rol en el Real Madrid”. Criticó la falta de adaptación del delantero, mencionando que, si bien es normal un periodo de ajuste, “cuando eres uno de los mejores del mundo, esa adaptación debe ser rápida”. En palabras de Rothen, la falta de cohesión entre Mbappé y el resto del equipo merengue podría incluso generar tensiones en el vestuario, algo que, según el ex PSG, es perjudicial tanto para el jugador como para el equipo.

La llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid ha supuesto un reto mayor de lo esperado, y aunque su calidad es indiscutible, el tiempo para adaptarse se acorta. Su exclusión de la selección francesa se perfila como una señal de que la estrella necesita reevaluar su enfoque. Pirès y Rothen coinciden en que, si bien se encuentra en una etapa difícil, el potencial de Mbappé para brillar sigue intacto. Será crucial que tanto el delantero como el cuerpo técnico encuentren el equilibrio adecuado para que el jugador recupere la confianza y el brillo que lo caracterizaban, en especial en un club donde cada actuación es observada con lupa.