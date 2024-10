Garnacho resucita al Manchester United en Old Trafford El argentino se convierte en el héroe en la victoria sobre Brentford tras un mal inicio de temporada

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Manchester United, dirigido por Erik ten Hag, logró una victoria crucial en Old Trafford contra el Brentford tras un difícil comienzo de campaña. La presión sobre el técnico holandés había aumentado al punto de que se especulaba con la llegada de Thomas Tuchel como su posible reemplazo. Sin embargo, un parón internacional le permitió a Ten Hag evaluar la situación, hacer ajustes y preparar a su equipo para revertir la mala racha. Con Alejandro Garnacho como figura clave, los red devils ganaron 3-1, poniendo fin a más de un mes sin triunfos.

El United comenzó el partido con energía, pero fue el Brentford quien tomó el control tras los primeros quince minutos, superando a los locales en posesión con más del 65%. Las ocasiones, sin embargo, fueron escasas. El momento más destacado del primer tiempo fue un choque entre Matthijs de Ligt y Kevin Schade que obligó al defensor holandés a recibir puntos en la banda, aunque continuó sangrando durante el resto de la mitad.

Wonderful Højlund and Garnacho goals give Man United a much needed victory ✅ pic.twitter.com/0iwjxlQpc3 — 433 (@433) October 19, 2024

En los minutos finales del primer tiempo, Brentford aprovechó un córner cobrado por Mikkel Damsgaard. Ethan Pinnock perdió la marca de Diogo Dalot y cabeceó al fondo de la red, silenciando Old Trafford y poniendo a los visitantes por delante.

Garnacho, el salvador

La segunda mitad fue una historia diferente. Alejandro Garnacho, con más corazón que cabeza, tomó las riendas del ataque del United. Tras varias ocasiones frustradas por el portero Mark Flekken, el argentino logró el empate en la primera jugada de la reanudación. Un preciso centro de Marcus Rashford fue aprovechado por Garnacho, quien conectó una volea impecable para batir al guardameta holandés y encender a la afición.

Con el empate, el Manchester United comenzó a asentarse en el partido y aumentó la presión sobre el Brentford. Bruno Fernandes y Rasmus Højlund protagonizaron una brillante jugada sobre la hora de juego que puso a los red devils por delante. Fernandes, con un ingenioso taconazo, asistió a Højlund, quien definió con clase ante la salida de Flekken.

Alejandro Garnacho and Rasmus Højlund completed Man United’s comeback vs. Brentford as the youngest players on the pitch 👏 Starboys ✨ pic.twitter.com/9ZP93Ktpi8 — ESPN UK (@ESPNUK) October 19, 2024

A partir de ahí, el United generó una serie de oportunidades claras que no supo aprovechar, pero no hubo necesidad de lamentarlo. El Brentford, desmoralizado, no logró responder, ni siquiera con los ingresos de Carvalho y Wissa, quienes no pudieron cambiar la dinámica del encuentro.

Esta victoria, la primera en liga desde el 14 de septiembre, eleva al United a la mitad de la tabla y da un respiro a Ten Hag, aunque el técnico sabe que todavía queda mucho trabajo por hacer para mantener la estabilidad del equipo.

Un impulso para el Everton

En otro partido destacado de la jornada, el Everton también consiguió una importante victoria por 2-0 ante el Ipswich. Iliman Ndiaye y Michael Keane sellaron la segunda victoria de la temporada del Everton, que sigue invicto en sus últimos cuatro encuentros y se aleja de la zona de descenso. El Ipswich, por su parte, continúa sin conocer la victoria esta campaña, sumando cuatro empates y cuatro derrotas, aunque todavía se mantiene fuera de las posiciones de descenso.

🔴🇦🇷 Alejandro Garnacho scores his 20th goal as Manchester United player since joining the club! 5th goal of the season for the Argentinian winger. pic.twitter.com/cJqm6Yg3Cu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2024

El partido en Goodison Park comenzó con quince minutos de retraso debido a un problema informático en los tornos de acceso al estadio, pero eso no impidió que el Everton consolidara una victoria que le da un impulso significativo en su lucha por la permanencia.