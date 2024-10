¿Podrá Nico Paz volver al Real Madrid? El motivo que podría modificar la idea del elenco Merengue El mediapunta argentino es seguido de cerca por el club merengue, que aún tiene una estrategia clave para volver a contar con él tras su exitoso debut en la selección.

El futuro de Nico Paz, una de las grandes promesas del fútbol argentino y formado en la cantera del Real Madrid, parece estar cada vez más ligado al club español, a pesar de su actual paso por el Como de Italia. El mediapunta, que recientemente debutó con la selección argentina en la goleada 6-0 ante Bolivia, ha captado nuevamente la atención del Real Madrid, que sigue sus pasos de cerca con la intención de recuperar al joven talento.

El Real Madrid, según fuentes cercanas al club, no ha perdido el control sobre Paz gracias a una cláusula de recompra que fue incluida al momento de su traspaso al Como. En 2023, el club italiano adquirió el 50% de su ficha por 6,3 millones de euros, pero el equipo blanco mantuvo una opción para volver a hacerse con los servicios del jugador por 10 millones de euros, válida hasta 2027. Esta estrategia, conocida internamente como la fórmula “50/50”, ha sido un mecanismo exitoso en la gestión de sus juveniles, permitiéndoles ganar experiencia fuera del club sin perder su vínculo con el equipo.

El periodista Mateo Moretto, especializado en fichajes y movimientos de mercado, ha señalado que el seguimiento del Real Madrid sobre Nico Paz es constante. Analistas del equipo blanco vigilan cada uno de sus partidos en la Serie B italiana, donde el jugador de 20 años ha mostrado un nivel destacado. Con seis encuentros disputados en la actual temporada, el joven mediocampista ya ha brindado tres asistencias, lo que ha elevado su valor y lo ha puesto en la mira de varios clubes europeos, entre ellos Chelsea y Arsenal de la Premier League.

Sin embargo, no es solo su rendimiento en Italia lo que ha llamado la atención. Paz, tras su debut con la selección argentina bajo la dirección de Lionel Scaloni, manifestó su alegría: “Sin dudas fue uno de los días más bonitos de mi vida. La verdad es que ha sido un sueño, no me lo creo”. Estas declaraciones, sumadas a su desempeño en el terreno de juego, no han pasado desapercibidas para los directivos del Real Madrid, quienes ven en él a un posible refuerzo para el futuro cercano.

El interés por Paz no se limita a su potencial deportivo. El joven nacido en Tenerife, hijo del ex futbolista Pablo Paz, ha sido parte del proceso formativo de la selección argentina desde sus equipos juveniles, rechazando la posibilidad de jugar para España. Esta lealtad a la Albiceleste, junto con su talento innato, lo han convertido en una figura atractiva tanto para la afición como para los grandes equipos europeos.

Pese a su salida del Real Madrid, Nico Paz dejó claro en su carta de despedida su deseo de regresar algún día al club. “Ojalá que nuestros caminos se vuelvan a cruzar”, escribió entonces. Y ahora, con el rendimiento que está mostrando en Italia y su proyección en la selección argentina, todo parece indicar que ese regreso podría darse antes de lo esperado. El Real Madrid, con su habitual visión a largo plazo, no ha descartado activar la cláusula de recompra, lo que marcaría el regreso de un talento que ya ha dejado huella en la Casa Blanca.

El mercado de fichajes, sin duda, tendrá en Nico Paz uno de sus nombres más sonados en los próximos años. Todo dependerá de cómo evolucione su carrera en el Como y de si el Real Madrid decide hacer efectiva esa cláusula antes de que otros grandes clubes europeos se lo lleven.