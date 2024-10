Todo lo que dijo Luís Suarez luego de la explosión futbolística de la selección de Uruguay El delantero uruguayo reflexionó sobre sus críticas previas a Marcelo Bielsa y analizó el presente de la Celeste tras la última doble fecha de las Eliminatorias.

Después de sus duras declaraciones previas a la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, donde Uruguay cosechó solo un punto de seis posibles, Luis Suárez volvió a tomar la palabra. Desde el entrenamiento de Inter Miami, el Pistolero reflexionó sobre el cortocircuito con el entrenador de la selección, Marcelo Bielsa, y la situación actual del equipo celeste.

Las explosivas declaraciones de Suárez en las que señaló que Bielsa “separó a todo el grupo en Uruguay y ni saludaba” generaron una controversia pública. Sin embargo, ahora el delantero se mostró más calmado, asegurando que no tuvo la intención de herir a nadie: “La tranquilidad de que obviamente van mejorando las cosas después de lo que uno dijo, sin haber querido herir a nadie. Entiendo el enojo o algún mal comentario que se haya malinterpretado, pero con la tranquilidad de que han cambiado algunas cosas”, expresó.

La interna del equipo

Suárez aclaró que sus declaraciones buscaban mejorar el clima dentro del plantel y que varios jugadores ya han percibido esos cambios: “Cosas se habían hablado ya de puertas para adentro muchas veces, pero bueno, con la tranquilidad que es siempre queriendo lo mejor de la selección y que ahora van a ir viendo cosas muy positivas”.

Marcelo Bielsa también se pronunció sobre el conflicto, minimizando el impacto de las declaraciones en el desempeño del equipo tras la derrota contra Perú. “La entrega del equipo me pareció muy generosa. Lo que pasó en la semana no condiciona ni explica cómo jugamos”, dijo Bielsa. A pesar de ello, reconoció que la situación afectó su autoridad dentro del grupo.

El debate interno cobró mayor relevancia cuando otro jugador, Agustín Canobbio, comentó sobre el trato recibido por el entrenador: “Si un jefe te humilla, reaccionás”. Sin embargo, José María Giménez fue uno de los pocos en respaldar públicamente a Bielsa, afirmando que, aunque hubo incomodidades en la convivencia, el plantel apoya al técnico al “cien por ciento”.

Uruguay sigue en la lucha por el Mundial

Uruguay, tras el empate sin goles contra Ecuador, se encuentra en el tercer puesto de la tabla de las Eliminatorias con 16 puntos, los mismos que Brasil pero con una mejor diferencia de gol. El próximo desafío del equipo será en noviembre, cuando reciba a Colombia y luego visite a Brasil.

Bielsa, autocrítico después del empate, reconoció que el equipo no ha estado a la altura de las expectativas: “Uruguay tiene mejores jugadores que los rivales a los que no les ganamos. Cuando eso pasa, siempre hay que observar al que maneja ese material y no logra imponerlo, que soy yo”, comentó el entrenador argentino.

El futuro de Suárez en Inter Miami

Por último, Suárez también habló sobre su futuro en Inter Miami, club con el que tiene contrato hasta finales de 2024: “Mi abogado está hablando con el club, pero con la mente tranquila de terminar la temporada de la mejor forma posible. Y con el deseo de seguir siendo parte de la historia de este club”, concluyó el delantero.

Con la próxima doble fecha de Eliminatorias en el horizonte, el clima dentro del plantel celeste parece más estable. Sin embargo, el rendimiento en el campo será la verdadera medida de si los cambios mencionados por Suárez lograrán transformar el destino de Uruguay rumbo a Qatar 2026.