El fútbol estadounidense se encamina a sumar otra figura de renombre internacional. El francés Antoine Griezmann avanza en las negociaciones para incorporarse al Orlando City de la MLS, en una operación que lo llevaría a compartir escenario —y territorio— con Lionel Messi en Florida.

El atacante, actualmente en el Atlético de Madrid, ya viajó a Estados Unidos con el objetivo de cerrar los detalles de su traspaso, en lo que representa un viejo anhelo personal: desembarcar en la liga norteamericana.

La decisión no fue inmediata. Según trascendió, el futbolista optó por postergar su salida para no interferir en la temporada del conjunto español, que aún compite en instancias decisivas.

Su llegada a Orlando City no solo tendría impacto deportivo, sino también simbólico. El club es uno de los principales rivales del Inter Miami, equipo donde brilla Messi, lo que reavivaría una rivalidad que ya tuvo capítulos tanto en clubes como en selecciones.

Además, el movimiento confirma una tendencia creciente: la MLS continúa atrayendo a figuras consolidadas del fútbol europeo, impulsada en gran parte por el efecto global generado tras la llegada del capitán argentino en 2023, que elevó la visibilidad y el atractivo comercial de la liga.

De concretarse la operación, Griezmann no solo cumplirá el “sueño americano”, sino que también se sumará a una competencia cada vez más jerarquizada, donde los nombres de peso ya no son la excepción, sino parte del nuevo estándar del fútbol en Estados Unidos.

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