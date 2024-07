En el inicio del Premundial Sub 20 de CONCACAF, la selección haitiana enfrentó un durísimo reto al medirse contra México en el estadio Sergio León Chávez de Irapuato. El partido, que marcaba el arranque de la competición con vistas a la Copa del Mundo Sub 20 en Chile 2025, no salió como esperaban los caribeños.

Desde el pitazo inicial, México demostró su superioridad. Aunque Haití mostró algunas señales de lucha, el equipo no pudo frenar el ataque constante del Tri. El primer gol llegó al minuto 11, cuando Yael Padilla, tras una espectacular jugada por la banda izquierda, rompió el cero con un remate certero. La defensa haitiana parecía desorganizada, y la falta de cohesión se hizo evidente.

En la segunda mitad, la situación para Haití no mejoró. México continuó presionando y amplió su ventaja a 2-0 en el minuto 72. Elías Montiel envió un pase filtrado que fue aprovechado por Heriberto Jurado, quien concretó con calma ante el portero Jonah Mednard. La defensa de Haití, nuevamente, dejó mucho que desear, y los errores se acumularon.

La situación se agravó aún más con el tercer gol de México en el minuto 78. Xavier Biscayzacú aprovechó un grave error defensivo y con un preciso remate, selló la goleada. A pesar de un intento fallido de penal en el minuto 90, donde el VAR decidió que no había falta sobre Ari Contreras, México logró cerrar la noche con un 4-0 gracias a Amaury Morales, quien capitalizó una desatención final de los haitianos.

Este resultado deja a Haití en una posición complicada en el grupo C. Con la derrota, el equipo necesita ajustarse y mejorar rápidamente para seguir en la contienda. El próximo desafío para Haití será vital para sus aspiraciones en el torneo, y deberán enfrentar el reto con renovada determinación.

México, por su parte, se coloca como líder del grupo con 3 puntos, empatado con Panamá, que también logró una victoria en su debut. La tarea para Haití es ahora ajustarse y reponerse, ya que el camino hacia la clasificación a Chile 2025 está lleno de desafíos exigentes.