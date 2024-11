Iker Casillas critica el Balón de Oro y cuestiona la falta de criterio en su elección El exportero del Real Madrid y de la Selección Española, Iker Casillas, mostró su descontento con el criterio del Balón de Oro tras la premiación de Rodri, en un evento donde el Real Madrid y Vinicius Jr. brillaron por su ausencia.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La polémica volvió a rodear la entrega del Balón de Oro, celebrada en el Teatro del Châtelet de París, y esta vez con una crítica directa de Iker Casillas. Horas antes de la gala, se supo que el Real Madrid y Vinicius Jr., uno de los favoritos al galardón, no asistirían al evento. El delantero brasileño se enteró de que no recibiría el premio, optando por no presentarse, lo que llevó a la directiva del club blanco, encabezada por Florentino Pérez, a hacer lo mismo. Finalmente, el reconocimiento al mejor jugador del mundo fue otorgado a Rodri, centrocampista del Manchester City, quien se convirtió en el segundo español en la historia en recibirlo, después de Luis Suárez en 1960.

Iker Casillas, exjugador y leyenda del Real Madrid, no dudó en expresar su malestar ante lo que considera un premio sin criterio claro. “Me parece absurdo, no tiene criterio ninguno. No sé quién narices los elige, no sé quién los vota”, comentó el exportero en declaraciones recientes. Casillas cuestionó la falta de un sistema transparente y consistente para elegir al ganador, recordando además que, entre 2008 y 2012, cuando España dominó en el fútbol mundial, ningún jugador español fue premiado con el Balón de Oro.

Las palabras de Iker Casillas sobre el Balón de Oro. 😳 pic.twitter.com/EssdFf66Fw — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) October 31, 2024

Casillas, sorprendentemente, no señaló a Vinicius como el merecedor del premio en caso de ser español. En cambio, destacó a Dani Carvajal como una opción más coherente por su desempeño en el Real Madrid la temporada pasada, considerando que Rodri llevaba tiempo lesionado. “Si tienes que dárselo a un español, se lo tendrás que dar a Carvajal. Rodri lleva lesionado mes y pico”, expresó Casillas.

Rodri Gana el Balón de Oro: Un Reconocimiento Histórico

Rodri, quien se destacó con el Manchester City la temporada pasada, ganando la Premier League y siendo clave en la Eurocopa con la Selección Española, logró consolidarse como el segundo español en recibir el galardón. Didier Drogba y Sandy Heribert fueron los maestros de ceremonia de esta gala donde, ayudado por muletas tras una lesión, Rodri fue ovacionado en su aparición junto a otros nominados de categoría masculina y femenina.

Este nuevo Balón de Oro aviva el debate sobre la necesidad de criterios claros y objetivos en un premio que es considerado uno de los más importantes del fútbol mundial.