El FC Barcelona se prepara para enfrentar al Real Betis en los octavos de final de la Copa del Rey, pero el técnico Hans Flick tiene en sus manos una decisión que podría ser determinante: ¿quién será el guardameta titular? Por un lado, Iñaki Peña, quien ha sido el arquero habitual en la competición; por otro, Wojciech Szczęsny, reciente héroe en la Supercopa de España antes de ser expulsado en la final contra el Real Madrid.

Iñaki Peña ha sido el portero elegido para los partidos de la Copa del Rey durante toda la temporada. El canterano ha demostrado seguridad bajo los tres palos, siendo clave en las victorias anteriores del equipo, donde realizó paradas decisivas para mantener al equipo en carrera. Además, su manejo del balón y su entendimiento con la línea defensiva lo convierten en una opción confiable para Flick en partidos de alto riesgo.

📸 – WHAT A SAVE BY INAKI PENA! pic.twitter.com/jMFD6Zrzkp

Sin embargo, Szczęsny generó dudas en la continuidad de Iñaki Peña como titular tras su participación en la final de la Supercopa de España. El polaco fue elegido por Flick para el duelo contra el Real Madrid, justificando la decisión como una cuestión de experiencia para partidos clave. Szczęsny tuvo un papel destacado en los 56 minutos que jugó, realizando varias paradas cruciales antes de ser expulsado por una entrada fuera del área ante Kylian Mbappe. Su desempeño en el tiempo que estuvo en el campo demostró por qué el Barcelona invirtió en él como una opción de jerarquía para partidos decisivos.

La expulsión de Szczęsny en el minuto 56 del partido ante el Real Madrid es un factor a considerar. Aunque Iñaki Peña lo reemplazó y terminó el partido sin problemas y con grandes paradas protegiendo el arco del equipo, la decisión de Flick de recurrir al polaco para un duelo de alto calibre podría repetirse contra el Betis. Szczęsny ya cumplió su sanción y está disponible, pero ¿será suficiente su breve actuación en la Supercopa para desbancar al joven arquero en la Copa del Rey?

El rival también juega un papel importante en la decisión. El Real Betis es conocido por su estilo ofensivo y la capacidad de generar peligro en el área rival, liderado por jugadores como Isco Alarccón y Giovanni Lo Celso. Flick podría optar por la experiencia de Szczęsny para contrarrestar estos ataques o, por el contrario, mantener la confianza en Iñaki Peña, quien conoce mejor la dinámica del torneo.

Szczesny retired, came back and won a trophy in Saudi Arabia before Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/LcRQCE50Th

