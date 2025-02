Liverpool se prepara para una nueva prueba en su camino hacia el título de la Premier League. Este sábado 1 de febrero, los ‘Reds’ visitarán al Bournemouth en la jornada 24 del torneo, con el objetivo de estirar su ventaja en la cima y mantener a raya a su escolta, el Arsenal.

El argentino Alexis Mac Allister será uno de los hombres de confianza de Klopp para el duelo en el Vitality Stadium. Con su precisión en el pase y su inteligencia táctica, el mediocampista se ha convertido en un engranaje fundamental para el líder del campeonato.

Por el lado del Bournemouth, los dirigidos por Andoni Iraola no podrán contar con la presencia de dos argentinos en su plantel. Marcos Senesi sigue recuperándose de una lesión, mientras que Julio Soler, una de las nuevas incorporaciones del club, se encuentra disputando el Sudamericano Sub-20 con la selección argentina en Venezuela.

Our team to take on the Cherries 🙌📋 #BOULIV

— Liverpool FC (@LFC) February 1, 2025