Aston Villa llega a este compromiso en el séptimo lugar de la tabla con 35 puntos, fuera de las posiciones que otorgan cupos europeos. El equipo de Unai Emery enfrenta un desafío mayúsculo: medirse al Arsenal, actual segundo clasificado con 43 puntos, en un estadio donde los locales se mantienen invictos esta temporada.

La misión no será sencilla, pero los Villanos confían en la capacidad de su delantero estrella, el colombiano Jhon Jader Durán. A pesar de haber iniciado 2025 sin minutos oficiales, debido a una sanción de tres partidos y su suplencia en el reciente triunfo 1-0 ante Everton, Durán sigue siendo el máximo goleador del equipo esta campaña. Sus 12 goles en 26 apariciones lo convierten en una pieza fundamental para un Aston Villa que buscará sorprender en Londres.

El Arsenal de Mikel Arteta llega como el mejor local de la Premier League. En 10 encuentros en el Emirates Stadium, los Gunners no han conocido la derrota, lo que consolida su estadio como una verdadera fortaleza.

El equipo londinense también se encuentra en un gran momento tras su reciente victoria en el derbi del norte de Londres frente al Tottenham, donde destacaron figuras como Leandro Trossard y Thomas Partey. Sin embargo, afrontan este duelo con varias bajas importantes, entre ellas Gabriel Jesus y Bukayo Saka, dos de sus principales referentes ofensivos.

