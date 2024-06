El futuro de Joshua Kimmich en el Bayern de Múnich es incierto. A pesar de que Karl-Heinz Rummenigge, ex CEO del club alemán, lo describiera como “capitán del futuro”, Kimmich podría abandonar el equipo antes de lo previsto. Su contrato en el Allianz Arena vence en 2025 y, según informa Bild, aún no ha habido conversaciones para su renovación, lo que ha generado un considerable revuelo en Múnich.

El Bayern ha decidido llevar a cabo una reestructuración del plantel tras la primera temporada sin títulos desde 2012, y Kimmich es uno de los jugadores que podría salir. El nuevo entrenador, Vincent Kompany, no lo considera una pieza clave en el centro del campo, posición para la cual se está intentando cerrar el fichaje de Palhinha. Además, la vuelta de Josip Stanisic desde Leverkusen complicaría aún más la titularidad de Kimmich como lateral derecho, posición en la que jugó la temporada pasada bajo las órdenes de Thomas Tuchel.

La situación de Kimmich se complica aún más debido a sus declaraciones en un documental de la cadena alemana ZDF, donde criticó la falta de apoyo del club durante la pandemia cuando decidió no vacunarse. Estas declaraciones han molestado a varios directivos, lo que refuerza la idea de no renovar su contrato.

Tanto el club como el jugador parecen estar decididos a separar sus caminos, pero queda por ver si algún equipo estará dispuesto a pagar entre 30 y 40 millones de euros, además de un salario anual estimado en 20 millones. El Barcelona, con su exentrenador Hansi Flick al mando, ha mostrado interés en fichar a Kimmich.

Kimmich ha aclarado recientemente que sus críticas estaban dirigidas a la antigua cúpula del Bayern, liderada por Oliver Kahn. Sin embargo, la posibilidad de un final feliz entre Kimmich y el Bayern parece cada vez más lejana.

El desenlace de esta situación tendrá un impacto significativo en la planificación del Bayern y el futuro de Kimmich, quien sigue siendo uno de los mediocampistas más talentosos de Europa.

❗Bayern Munich could offer €10M + Joshua Kimmich to Juventus for signing Federico Chiesa.

The German player is not part of Vincent Kompany's plans and his contract expires in 2025 which would facilitate the transaction.

[@SkySportsDE] #Juventus pic.twitter.com/x5knUo6d4s

— Forza Juventus (@ForzaJuveEN) June 26, 2024