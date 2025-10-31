Kylian Mbappé recibe su primera Bota de Oro en el Real Madrid y promete más gloria: “Quiero seguir haciendo historia” El delantero francés fue galardonado en el Santiago Bernabéu como máximo goleador de Europa en la temporada pasada. Con 31 goles en LaLiga, Mbappé se convirtió en el tercer jugador del Real Madrid en conquistar este prestigioso premio, prometiendo repetir la hazaña con la camiseta blanca.

El Santiago Bernabéu vivió una jornada histórica y cargada de emoción. Kylian Mbappé, la estrella francesa del Real Madrid, recibió su primera Bota de Oro europea, un reconocimiento que lo consagra como el máximo artillero de las ligas del continente en la temporada 2024-2025. En un acto solemne y repleto de figuras, el atacante agradeció el apoyo del club y de sus compañeros, dejando claro que su ambición no se detiene: “Estoy muy feliz, pero quiero seguir ganando y volver a conseguir este premio”.

Un premio que confirma su reinado en el fútbol europeo

Mbappé selló la pasada temporada con 31 goles en LaLiga española, superando por cuatro tantos al polaco Robert Lewandowski, su más cercano perseguidor. Según el sistema de puntuación de la Bota de Oro, que valora la dificultad de cada liga europea, el francés acumuló 62 puntos, encabezando la clasificación por delante del sueco Viktor Gyökeres (58,5 puntos) y del egipcio Mohamed Salah (58).

El delantero blanco, autor del mejor inicio de temporada de su carrera —con 11 goles en las primeras 10 jornadas del actual campeonato—, afirmó que este reconocimiento “significa mucho” para él y que su objetivo inmediato es “volver a ganarlo el próximo año”.

El Bernabéu, escenario de una celebración histórica

La ceremonia tuvo lugar en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu, donde más de 200 invitados se reunieron para celebrar al nuevo ídolo merengue. Entre los presentes estuvieron Florentino Pérez, Xabi Alonso y toda la plantilla del Real Madrid, acompañando al delantero en una velada que simbolizó la unión del equipo y el comienzo de una nueva era.

El galardón fue entregado por Juan Ignacio Gallardo, director del diario MARCA y vicepresidente de la European Sports Media (ESM), entidad responsable de otorgar la Bota de Oro. Gallardo destacó que el premio “no se gana por votación ni por jurado, sino por goles”, enfatizando la eficacia y regularidad del francés durante toda la temporada.

Florentino Pérez: “Eres el reflejo de los valores del Real Madrid”

El presidente del club no ocultó su orgullo al felicitar al número 10 blanco. “Es fruto de tu trabajo. Estoy muy orgulloso de que un jugador como tú represente a nuestro equipo. Este día lo recordarás siempre”, afirmó Florentino Pérez.

Mbappé se convirtió así en el tercer futbolista del Real Madrid en conseguir la Bota de Oro, tras el mexicano Hugo Sánchez (1989-1990) y el portugués Cristiano Ronaldo, quien la conquistó en tres oportunidades (2011, 2014 y 2015). Además, es el primer jugador francés en alzarse con el trofeo desde Thierry Henry, quien lo obtuvo en 2004 y 2005 con el Arsenal.

“Quiero seguir haciendo historia con el Real Madrid”

Mbappé habló con serenidad y gratitud, reconociendo el papel de sus compañeros en su éxito: “Este premio también es de ellos. Gracias a su esfuerzo puedo dar mi mejor versión. Tenemos un grupo increíble y estoy convencido de que podemos ganar muchas cosas juntos”.

El delantero subrayó que su objetivo principal va más allá de los logros individuales: “Los goles son importantes, pero lo que realmente deseo es transformar esas cifras en títulos colectivos. Este club está hecho para ganar”.

Un nuevo capítulo en la historia merengue

La Bota de Oro de Mbappé no solo representa un hito personal, sino también un símbolo del nuevo proyecto deportivo del Real Madrid. En una temporada marcada por la transición generacional, el francés se ha convertido en el eje del ataque y en una referencia de liderazgo dentro del vestuario.

La gala cerró con una foto grupal que reflejó el ambiente de unidad que reina en el equipo. Con apenas un año en España, Mbappé ya ha dejado huella en la historia blanca, consolidándose como el heredero natural de las grandes leyendas del club.