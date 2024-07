El Getafe y el Real Madrid han cerrado un acuerdo para el traspaso del prometedor extremo dominicano, Peter Federico González Carmona. Peter, quien firma con el Getafe hasta junio de 2028, se une al equipo con la esperanza de consolidarse en La Liga.

Peter llegó al Real Madrid en 2018 y ha pasado por todas las categorías inferiores del club. Durante cuatro temporadas, se destacó en el Real Madrid Castilla, aunque tuvo pocas oportunidades con el primer equipo, con solo tres apariciones en partidos contra el Athletic Club, Levante y Getafe. La pasada temporada, fue cedido al Valencia, donde jugó 15 partidos, cinco de ellos como titular. Esta experiencia en el Valencia le permitió ganar minutos valiosos y demostrar su talento en la máxima categoría del fútbol español.

Al concluir su cesión en Valencia, Peter regresó al Real Madrid para poner fin a su etapa con el club merengue. Ahora, llega al Getafe como un jugador libre, listo para iniciar un nuevo capítulo en su carrera.

Peter se convierte en el segundo fichaje del Getafe para la temporada 2024-2025, tras la incorporación de Chrisantus Uche procedente del Ceuta. Sin embargo, el joven extremo no se unirá inmediatamente a los entrenamientos, ya que ha sido convocado por la selección de la República Dominicana para los Juegos Olímpicos de París.

El Getafe ha mostrado su entusiasmo por la llegada de Peter, anunciándolo con el mensaje: “¡Estamos deseando verte correr por la banda, Peter!”. El club espera que el joven dominicano aporte velocidad, creatividad y frescura al ataque azulón.

