En el panteón de leyendas del fútbol mundial, José Leandro Andrade, apodado “El Negro”, ocupa un lugar de honor. Este jugador uruguayo, nacido en Salto en 1901, fue una figura emblemática de la época dorada de la selección uruguaya y dejó una huella imborrable en la historia de este deporte.

Un talento precoz:

Andrade ya desde pequeño deslumbraba con su talento natural para el fútbol. Su habilidad para manejar el balón, su visión de juego y su potente disparo lo convirtieron en un jugador codiciado por los mejores equipos de Uruguay.

⭐🇺🇾 Jose Leandro Andrade was the first great black footballer and star of a golden generation that propelled Uruguay to three World Championships.

Somewhat past his peak in 1930 his vital block of Stabile late in the Final prevented a Argentine equalizer helping secure victory. pic.twitter.com/1FT4LGwQRL

— World Cup 1930 Project (@WC1930blogger) September 25, 2022