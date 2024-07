La danza perfecta entre jinete y caballo. Un arte ecuestre que exige precisión, armonía y una conexión profunda. Así se define la doma clásica, una de las disciplinas más elegantes de los Juegos Olímpicos, donde la dominicana Yvonne Losos representará al país con su imponente corcel. En este camino hacia París 2024, Losos ha demostrado su destreza y talento, posicionándose como una fuerte contendiente en la modalidad de adiestramiento. Pero, ¿qué hace tan especial a este deporte?

Un baile equino: el reglamento de la doma clásica, más que una competencia, es una exhibición de la conexión entre el jinete y su caballo. Es un ballet ecuestre donde cada paso, cada giro y cada transición deben ser ejecutados con precisión y fluidez.

Las reglas son estrictas y buscan evaluar la armonía del binomio, la obediencia del caballo y la técnica del jinete. La pista de competencia se convierte en un escenario donde la dupla debe demostrar su dominio de los diferentes movimientos: trote, galope, paso y sus variaciones.

Aaaand stretch! 🧘‍♀️

Yvonne Losos De Muñiz & Aquamarijn keep it loose in their free flowing freestyle! 🇩🇴

It’s a final score of 75.386% which takes the lead for now! 😄#PursuitOfPerfection #FEIWorldCupFinals pic.twitter.com/BkrYGjcC6T

— The FEI (@FEI_Global) April 9, 2022