John Henson, conocido por su presencia defensiva en la NBA, ha decidido poner fin a su carrera profesional. En una entrevista con Spencer Davies de RG.org, el ex pívot de 33 años reflexionó sobre su tiempo en las canchas, destacando su gratitud por haber tenido la oportunidad de jugar en la liga durante casi una década. “Tuve la suerte de jugar durante tanto tiempo… Fue una enorme oportunidad. Ahora es momento de la siguiente fase y veremos a dónde me lleva. Pero hasta ahora, todo está bien”, afirmó Henson, con la serenidad de quien está listo para nuevos desafíos fuera del baloncesto.

John Henson announces his retirement from basketball, per @RGSafePlay pic.twitter.com/ckKMTCo0dD

Seleccionado en el puesto número 14 del draft de 2012 por los Milwaukee Bucks, Henson jugó nueve temporadas con el equipo antes de pasar por los Cleveland Cavaliers y los Detroit Pistons. En total, disputó 445 partidos, promediando 7,6 puntos, 5,3 rebotes y 1,4 tapones por noche en 19,7 minutos de juego. Su habilidad para defender la pintura le ganó un lugar en la liga, pero las lesiones en la muñeca y el tendón de la corva comenzaron a afectar su rendimiento en sus últimos años.

Una carrera marcada por las lesiones

Las lesiones, especialmente una persistente en la muñeca, limitaron el potencial de Henson y lo forzaron a reducir su nivel de juego. En 2021 firmó un contrato de 10 días con los New York Knicks, pero nunca llegó a jugar. Un año después, en 2022, se unió a los Mets de Guaynabo en Puerto Rico, aunque tampoco llegó a disputar minutos en la liga puertorriqueña. Estas frustrantes circunstancias influyeron en su decisión de retirarse definitivamente.

BREAKING: 2012 No. 14 overall pick John Henson has announced his basketball retirement after 8 NBA seasons.

Henson, 33, has a media career in sports lined up for himself. In January 2025, during college basketball season, he’ll provide color commentary for ACC games under… pic.twitter.com/l5ZOLrKnPW

