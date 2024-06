Eslovaquia se prepara para un desafiante encuentro contra Inglaterra en los octavos de final de la Eurocopa 2024. Con una mezcla de talento individual y una sólida estrategia defensiva, el equipo eslovaco buscará sorprender y avanzar en el torneo.

Dos de las figuras más destacadas en Eslovaquia son el arquero Martin Dúbravka y el defensor Milan Škriniar. Dúbravka, conocido por sus reflejos y seguridad bajo los tres palos, ha sido crucial en mantener la portería a salvo en momentos críticos. Por otro lado, Škriniar aporta liderazgo y fortaleza en la defensa, siendo un pilar en la línea defensiva y clave en el juego aéreo.

