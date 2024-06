Your browser doesn’t support HTML5 audio

Inglaterra ha emergido como una de las selecciones más destacadas en la Eurocopa 2024, gracias a una combinación de talento individual y una dirección técnica estratégica. Bajo la tutela de Gareth Southgate, el equipo ha mostrado un juego sólido y efectivo, cimentando su posición como contendiente al título.

El equipo cuenta con figuras de renombre que han brillado en el torneo. Entre ellos, Harry Kane sigue siendo un pilar fundamental en la delantera, aportando goles cruciales y liderando la ofensiva con su capacidad de definición y visión de juego. Además, Jude Bellingham ha deslumbrado en el mediocampo, mostrando una madurez sorprendente a su corta edad, controlando el ritmo del juego y contribuyendo tanto en defensa como en ataque.

La capacidad goleadora de Inglaterra ha sido destacable, con una variedad de jugadores contribuyendo en el marcador. Además de Kane, otros delanteros como Bukayo Saka han dejado su huella, demostrando su agilidad y precisión en el área rival. Esta diversidad en el ataque ha sido clave para desestabilizar las defensas adversarias y mantener una amenaza constante.

3️⃣0️⃣ minutes until kick-off! pic.twitter.com/jJCMrbPJw7

Gareth Southgate ha tenido un papel crucial en el éxito del equipo. Su esquema de juego, basado en una defensa sólida y transiciones rápidas al ataque, ha permitido a Inglaterra ser competitivo en cada encuentro. La flexibilidad táctica de Southgate ha sido evidente, adaptando su estrategia según el rival y las circunstancias del partido, lo que ha maximizado el rendimiento del equipo.

All together, all England tomorrow ✊ pic.twitter.com/yEMIuvSKdW

— England (@England) June 29, 2024