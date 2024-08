El COMO 1907, el club recién ascendido que está causando sensación en el fútbol italiano, ha sorprendido a propios y extraños con una serie de fichajes de gran renombre que prometen elevar la competitividad del equipo en la Serie A. Con el mercado de fichajes en pleno auge, el equipo lombardo ha presentado a cuatro figuras de talla internacional que aportarán experiencia, calidad y ambición a la plantilla.

Uno de los primeros en unirse al proyecto es Andrea Belotti, delantero italiano de 30 años que llega procedente de la Fiorentina. Con un historial en clubes prominentes como Roma, Torino y Palermo, Belotti también cuenta con el prestigioso título de campeón de la Eurocopa 2020. En su primer encuentro con los medios, el atacante expresó su entusiasmo: “Tengo una primera impresión muy buena. Encontré un grupo muy unido, con gran ética de trabajo y dedicación. Sin duda será una temporada difícil porque cada partido cuenta, pero nos prepararemos lo mejor que podamos para ganarlos”.

💬 A special message to all Como 1907 fans from Andrea pic.twitter.com/ZLZSmYFh3t

Otra adición destacada es el veterano portero español Pepe Reina, quien regresa a la Serie A tras una notable carrera en la Premier League y con la selección española, donde cosechó dos Eurocopas (2008, 2012) y un Mundial (2010). Reina, quien ha sido nombrado en tres ocasiones como mejor portero de la Premier League, comentó: “Llego a un hermoso proyecto, una familia que sigue creciendo y trata de subir el listón cada año. Regreso a una liga que conozco bien y que sé que es muy competitiva, por mi parte quiero dar mi contribución al desarrollo de este club”.

🎙️ @PReina25 on his first game with Como 1907 against UD Las Palmas:

“My first game with Como 1907 went very well. It's obviously a team that is already a little bit broken in, they’ve been training since June 23.

“Physically, we were definitely a step ahead of our opponentsm,… pic.twitter.com/y8nm5Cnjgw

