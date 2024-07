El Bayern Múnich ha revelado su camiseta local Adidas para la temporada 2024/25, un diseño que honra el apodo del club, “Die Roten” (Los rojos), al incorporar exclusivamente diferentes tonos de rojo. Esta nueva camiseta representa la rica tradición del club bávaro mientras adopta un estilo moderno y vibrante.

Además, Bayern Múnich y Adidas han oficializado su camiseta suplente para la temporada 2024/25. Esta nueva equipación presenta una combinación de colores en negro, turquesa y cobre, inspirada en la estatua de Bavaria. El gráfico distintivo se extiende por el frente, las mangas y la espalda, proporcionando un diseño audaz y llamativo que seguramente será un favorito entre los aficionados.

#Advertisement | Calm in the rush 😤

Introducing the new 24/25 #FCBayern Away Jersey. Available now!#MiaSanMia pic.twitter.com/V9SbfFYJk5

— FC Bayern (@FCBayernEN) July 17, 2024