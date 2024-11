Las probabilidades de que Carlos Palacios juegue con la camiseta de Boca Juniors Carlos Palacios deja una puerta abierta a su llegada a Boca Juniors tras consagrarse campeón con Colo Colo.

En un cierre de campeonato que mantuvo en vilo a todos, Colo Colo se coronó campeón del fútbol chileno al empatar 1-1 contra Copiapó, equipo que ya había descendido. En un desenlace lleno de tensión, el equipo dirigido por Jorge Almirón logró sumar su estrella número 34 gracias a la ayuda indirecta de Universidad de Chile, que no pudo vencer al Everton, y dejó escapar la oportunidad de disputar un desempate. La polémica intervención del VAR, que anuló un gol decisivo a la U de Chile en los últimos minutos, selló el destino del torneo.

Pero tras la consagración, una declaración de Carlos Palacios encendió una nueva ilusión, esta vez en Argentina. El delantero de 24 años, apodado “La Joya,” dejó entrever que este sería su último partido con el equipo chileno. “Creo que fue el último partido y terminé jugando porque amo estos colores y estoy feliz por darle una alegría al pueblo colocolino, que me apoyó tanto en todo momento. Espero algún día volver”, declaró Palacios con emoción, palabras que resonaron fuerte entre los hinchas de Boca Juniors, quienes llevan varios meses soñando con su llegada.

Palacios, quien disputó el encuentro con una lesión en el hombro, no dudó en expresar su gratitud hacia sus compañeros y familiares por el apoyo recibido en momentos difíciles, como su salida de La Roja. La frustración y resiliencia del jugador se reflejaron en sus declaraciones tras el encuentro, donde admitió que, desde el inicio del partido, sintió a los rivales apuntando hacia su hombro lesionado. Sin embargo, su deseo de dar una última alegría a la afición de Colo Colo lo motivó a permanecer en el campo de juego.

En diálogo con TNT Sports, el jugador dejó claro que los rumores de su posible transferencia a Boca Juniors no han cesado desde los últimos mercados de pases. Su deseo por migrar a Argentina podría estar cada vez más cerca de concretarse, y su reciente triunfo le permitiría dar el siguiente paso con el cierre de un ciclo en Colo Colo. “Todo partió con el tema de Boca, que se habló más de la cuenta, después no me supieron entender, pasó el tema de la Selección, lo de mi sobrino y lo del hombro, pero estas personas que están acá me apoyaron en todo momento”, comentó, dejando una puerta abierta a una posible nueva etapa en su carrera.

Con estas declaraciones, Palacios despierta la expectativa entre los hinchas de Boca Juniors, quienes ya lo visualizan defendiendo los colores del club argentino. La llegada del atacante chileno podría suponer un gran refuerzo para el equipo y un nuevo capítulo en su carrera profesional, mientras que los seguidores colocolinos lo despiden con orgullo y gratitud, a la espera de un posible regreso en el futuro.