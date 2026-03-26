A menos de tres meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, las selecciones aprovechan una de las últimas oportunidades para probar variantes y consolidar su identidad en cancha. La Fecha FIFA de marzo 2026 presenta un calendario repleto de amistosos internacionales, con cruces entre selecciones de distintos continentes que buscan llegar en óptimas condiciones al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Entre los partidos destacados aparece el duelo entre Francia y Brasil, uno de los enfrentamientos más atractivos de la jornada, junto a otros cruces de alto nivel como Colombia frente a Croacia y México ante Portugal.
La programación también incluye encuentros repartidos a lo largo de varios días. El jueves 26 de marzo se disputan compromisos como Georgia vs. Israel, Egipto vs. Arabia Saudita y Francia vs. Brasil, mientras que el viernes 27 continúa la actividad con partidos como Sudáfrica vs. Panamá y Colombia vs. Croacia.
Estos encuentros forman parte de una planificación estratégica en la que los cuerpos técnicos buscan evaluar rendimientos individuales, ajustar esquemas tácticos y definir listas preliminares para la cita mundialista.
Además, la ventana internacional se enmarca dentro de las denominadas “FIFA Series”, una iniciativa que amplía la cantidad de partidos amistosos y promueve la competencia entre selecciones de diferentes regiones.
Jueves 26 de marzo
Repesca Mundial FIFA 2026
- Türkiye vs. Rumanía
- Eslovaquia vs. Kosovo
- Chequia vs. Irlanda
- Dinamarca vs. República de Macedonia del Norte
- Gales vs. Bosnia y Herzegovina
- Italia vs. Irlanda del Norte
- Polonia vs. Albania
- Ucrania vs. Suecia
- Bolivia vs. Surinam
- Nueva Caledonia vs. Jamaica
FIFA Series
- Aruba vs. Macao
- Tanzania vs. Liechtenstein
- Chile vs. Cabo Verde
Amistosos
- Brasil vs. Francia
- Colombia vs. Croacia
- Jordania vs. Costa Rica
- República Islámica de Irán vs. Nigeria
- República de Moldavia vs. Lituania
- Georgia vs. Israel
- Chipre vs. Bielorrusia
- República Dominicana vs- El Salvador
- Vietnam vs. Bangladés
- Nepal vs. Hong Kong, China
- Guinea vs. Togo
- Islas Caimán vs. Islas Vírgenes Británicas
- Liberia vs. Mauritania
UEFA Nations League
- Gibraltar vs. Letonia
- Malta vs. Luxemburgo
Viernes 27 de marzo
FIFA Series
- República Popular de China vs. Curazao
- Australia vs. Camerún
- Nueva Zelanda vs. Finlandia
- Islas Salomón vs. Bulgaria
- Indonesia vs. San Cristóbal y Nieves
- Venezuela vs. Trinidad y Tobago
- Uzbekistán vs. Gabón
- Omán vs. Sierra Leona
- Azerbaiyán vs. Santa Lucia
- Kenia vs. Estonia
- Ruanda vs. Granada
Amistosos
- Sudáfrica vs. Panamá
- Austria vs. Ghana
- Arabia Saudí vs. Egipto
- Gracia vs. Paraguay
- Argelia vs. Guatemala
- Suiza vs. Alemania
- Países Bajos vs. Noruega
- Inglaterra vs. Uruguay
- España vs. Serbia
- Marruecos vs. Ecuador
- Haití vs. Túnez
Sábado 28 de marzo
Amistosos
- República de Corea vs. Costa de Marfil
- Senegal vs. Perú
- Hungría vs. Eslovenia
- Canadá vs. Islandia
- Escocia vs. Japón
- Estados Unidos vs. Bélgica
- México vs. Portugal
- San Marino vs. Islas Feroe
- Kirguistán vs. Madagascar
Domingo 29 de marzo
Amistosos
- Cabo Verde vs. Finlandia
- Colombia vs. Francia
- Lituania vs. Georgia
- Armenia vs. Bielorrusia
- Barbados vs. San Vicente y las Granadinas
- República Dominicana vs. Cuba
En cuanto a la transmisión, los partidos podrán seguirse a través de diversas plataformas y señales de televisión, dependiendo de cada país, con opciones tanto en TV como en streaming para una audiencia global.
De esta manera, la Fecha FIFA se convierte en un laboratorio futbolístico a escala mundial, donde cada selección juega algo más que un amistoso: se pone en juego su preparación final antes del mayor desafío del calendario.
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