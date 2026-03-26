Las selecciones afinan detalles rumbo al Mundial con una agenda cargada de amistosos La ventana internacional de marzo reúne a equipos de todo el mundo en una serie de partidos clave para ajustar planteles y medir nivel competitivo.

A menos de tres meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, las selecciones aprovechan una de las últimas oportunidades para probar variantes y consolidar su identidad en cancha. La Fecha FIFA de marzo 2026 presenta un calendario repleto de amistosos internacionales, con cruces entre selecciones de distintos continentes que buscan llegar en óptimas condiciones al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Entre los partidos destacados aparece el duelo entre Francia y Brasil, uno de los enfrentamientos más atractivos de la jornada, junto a otros cruces de alto nivel como Colombia frente a Croacia y México ante Portugal.

La programación también incluye encuentros repartidos a lo largo de varios días. El jueves 26 de marzo se disputan compromisos como Georgia vs. Israel, Egipto vs. Arabia Saudita y Francia vs. Brasil, mientras que el viernes 27 continúa la actividad con partidos como Sudáfrica vs. Panamá y Colombia vs. Croacia.

Estos encuentros forman parte de una planificación estratégica en la que los cuerpos técnicos buscan evaluar rendimientos individuales, ajustar esquemas tácticos y definir listas preliminares para la cita mundialista.

Además, la ventana internacional se enmarca dentro de las denominadas “FIFA Series”, una iniciativa que amplía la cantidad de partidos amistosos y promueve la competencia entre selecciones de diferentes regiones.

Jueves 26 de marzo

Repesca Mundial FIFA 2026

Türkiye vs. Rumanía

Eslovaquia vs. Kosovo

Chequia vs. Irlanda

Dinamarca vs. República de Macedonia del Norte

Gales vs. Bosnia y Herzegovina

Italia vs. Irlanda del Norte

Polonia vs. Albania

Ucrania vs. Suecia

Bolivia vs. Surinam

Nueva Caledonia vs. Jamaica

FIFA Series

Aruba vs. Macao

Tanzania vs. Liechtenstein

Chile vs. Cabo Verde

Amistosos

Brasil vs. Francia

Colombia vs. Croacia

Jordania vs. Costa Rica

República Islámica de Irán vs. Nigeria

República de Moldavia vs. Lituania

Georgia vs. Israel

Chipre vs. Bielorrusia

República Dominicana vs- El Salvador

Vietnam vs. Bangladés

Nepal vs. Hong Kong, China

Guinea vs. Togo

Islas Caimán vs. Islas Vírgenes Británicas

Liberia vs. Mauritania

UEFA Nations League

Gibraltar vs. Letonia

Malta vs. Luxemburgo

Viernes 27 de marzo

FIFA Series

República Popular de China vs. Curazao

Australia vs. Camerún

Nueva Zelanda vs. Finlandia

Islas Salomón vs. Bulgaria

Indonesia vs. San Cristóbal y Nieves

Venezuela vs. Trinidad y Tobago

Uzbekistán vs. Gabón

Omán vs. Sierra Leona

Azerbaiyán vs. Santa Lucia

Kenia vs. Estonia

Ruanda vs. Granada

Amistosos

Sudáfrica vs. Panamá

Austria vs. Ghana

Arabia Saudí vs. Egipto

Gracia vs. Paraguay

Argelia vs. Guatemala

Suiza vs. Alemania

Países Bajos vs. Noruega

Inglaterra vs. Uruguay

España vs. Serbia

Marruecos vs. Ecuador

Haití vs. Túnez

Sábado 28 de marzo

Amistosos

República de Corea vs. Costa de Marfil

Senegal vs. Perú

Hungría vs. Eslovenia

Canadá vs. Islandia

Escocia vs. Japón

Estados Unidos vs. Bélgica

México vs. Portugal

San Marino vs. Islas Feroe

Kirguistán vs. Madagascar

Domingo 29 de marzo

Amistosos

Cabo Verde vs. Finlandia

Colombia vs. Francia

Lituania vs. Georgia

Armenia vs. Bielorrusia

Barbados vs. San Vicente y las Granadinas

República Dominicana vs. Cuba

En cuanto a la transmisión, los partidos podrán seguirse a través de diversas plataformas y señales de televisión, dependiendo de cada país, con opciones tanto en TV como en streaming para una audiencia global.

De esta manera, la Fecha FIFA se convierte en un laboratorio futbolístico a escala mundial, donde cada selección juega algo más que un amistoso: se pone en juego su preparación final antes del mayor desafío del calendario.