Leyenda Brasileña criticó duramente a Vinicius Jr.

Carlos Alberto Gomes, más conocido como Pintinho, excentrocampista que brilló en la liga española con el Sevilla y el Cádiz, y participante en la Copa América de 1979, no se mordió la lengua al hablar de la actual Selección Brasileña. En una conversación con el medio Flashscore, se pronunció sobre una de las estrellas de la Canarinha, Vinicius Júnior.

“Llevo aquí 44 años y a mí nunca me han dicho ‘negro’. Lo que pasa con él es que es un provocador, aunque ahora está mejor… Pero es un poco payaso”, criticó al extremo del Real Madrid. Tras estas duras palabras, matizó un poco su postura: “He sido muy crítico con él, pero ahora está un poco mejor. Le han dado un toquecito y está más centrado. Pero aún no me ha convencido como jugador”, comentó sobre el reciente campeón de la Champions League.

Vinicius Jr llora debido a los insultos racistas que ha recibido. pic.twitter.com/IqjQePKElE — Cristhopher Islas (@Cristhopher_28) March 25, 2024

Pintinho también habló sobre Casemiro, quien no ha tenido una gran temporada en el Manchester United y quedó fuera de la lista de Dorival Júnior para la Copa América. “A mí Casemiro no me gusta nada. Es un centrocampista que recupera muchos balones, pero luego no sabe qué hacer con ellos. Para mí, debería estar fuera del fútbol brasileño”, opinó sobre el pupilo de Ten Hag.

OFICIAL: Casemiro no ha sido convocado con Brasil para la Copa América ❌🇧🇷🏆 pic.twitter.com/D0DyWu7FrO — Forever United (@MUnitedEs) May 10, 2024

No todo fueron críticas en la entrevista, ya que Pintinho también ensalzó la labor de Rodrygo y Endrick, compañeros en la selección y también en el Real Madrid a partir de la próxima temporada. “Rodrygo es un jugador que me gusta mucho, personalmente más que Vinicius”, afirmó sobre el extremo derecho. “A pesar de su juventud, tiene mucha personalidad y está teniendo una competición brillante”, dijo sobre el ex de Palmeiras.

Sobre Endrick, Pintinho advirtió sobre las comparaciones prematuras. “Vamos a dejar de compararle con Pelé, eso puede estropearlo”, añadió. Además, consideró que el joven delantero debería haber jugado más tiempo en Brasil antes de dar el salto al club blanco. “Creo que los jugadores deberían disfrutar un poco de su país y prepararse antes de dar ese salto”, concluyó sobre su fichaje.