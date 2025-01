Este sábado, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, presidirá una ceremonia especial en la Casa Blanca para entregar la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil del país, a 19 individuos que han dejado huella en diversos campos. Entre los homenajeados se encuentra el ícono del fútbol mundial, Lionel Messi, quien sigue acumulando reconocimientos no solo dentro del deporte, sino también como figura global de inspiración y liderazgo.

El astro argentino compartirá el escenario con personalidades como el cantante de U2 y activista Bono, el legendario jugador de baloncesto Earvin “Magic” Johnson, la destacada editora de moda Anna Wintour, y actores de renombre como Denzel Washington y Michael J. Fox, conocido por su lucha contra el Parkinson.

Leo Messi is among 19 people being awarded the Medal of Freedom from President Joe Biden 🏅

'They are great leaders because they are good people who have made extraordinary contributions to their country and the world' pic.twitter.com/nvafffW7eh

— B/R Football (@brfootball) January 4, 2025