La Copa del Rey abre un capítulo entre un histórico de Cantabria y el Barcelona, con una eliminatoria de octavos que llega con datos concretos de sede, horario y transmisión. A la previa competitiva se suma un cruce de trayectorias: al menos diez jugadores registran pasos por los dos vestuarios, con perfiles y recorridos que van desde canteranos hasta futbolistas que sumaron minutos en Primera.
EL PARTIDO: DÍA, HORA, SEDE Y DÓNDE VERLO
Racing de Santander recibe a FC Barcelona este jueves 15 de enero de 2026, con inicio a las 21:00 (hora de España), en los Campos de Sport de El Sardinero, con formato de partido único por los octavos de final. La emisión en España corresponde a Movistar+. En el recorrido previo del torneo, Racing avanzó tras superar 2-1 a Villarreal con dos goles de Juan Carlos Arana; Barcelona llegó a esta ronda luego del 2-0 ante Guadalajara, con tantos de Andreas Christensen y Marcus Rashford.
LOS QUE UNEN A RACING Y BARCELONA: 10 NOMBRES CON PASO POR AMBOS CLUBES
Más allá del historial de enfrentamientos, el vínculo entre Racing y Barcelona aparece en una nómina de futbolistas que integraron planteles de los dos clubes en distintas etapas. El listado reúne defensores, mediocampistas y atacantes, con casos de permanencias extensas en Santander y pasos puntuales por el primer equipo azulgrana.
A continuación, los 10 jugadores señalados con registro en ambos clubes.
Damià Abella
- FC Barcelona (2004): 9 PJ, 458 min, 0 G, 0 A
- Racing (2005): 18 PJ, 1368 min, 3 G, 3 A
Pablo Alfaro
- FC Barcelona (1992): 7 PJ, 291 min, 1 G
- Racing (1993–2006): 130 PJ, 11279 min, 2 G, 0 A
Óscar Arpón
- FC Barcelona (1994): 3 PJ, 150 min, 0 G
- Racing (1996–1997): 56 PJ, 3233 min, 3 G
Lluís Carreras
- FC Barcelona (1990–1995): 24 PJ, 1118 min, 1 G
- Racing (1994): 26 PJ, 2167 min, 1 G
Thomas Christiansen
- FC Barcelona (1992): 0 PJ, 0 min, 0 G
- Racing (1994): 15 PJ, 763 min, 1 G
Jokin Ezkieta
- FC Barcelona (2017–2018): 2 PJ, 180 min, 0 G, 0 A
- Racing (2022–2025): 109 PJ, 9786 min, 0 G, 0 A
Luis García
- FC Barcelona (1998–2003): 32 PJ, 2232 min, 7 G, 7 A
- Racing (2009): 15 PJ, 587 min, 0 G, 0 A
Francisco Javier Sánchez Jara
- FC Barcelona (1990–1994): 7 PJ, 315 min, 0 G
- Racing (1996–1998): 34 PJ, 1971 min, 0 G
Pablo Torre
- FC Barcelona (2022–2024): 27 PJ, 768 min, 5 G, 4 A
- Racing (2020): 1 PJ, 74 min, 0 G, 0 A
Giovani dos Santos
- FC Barcelona (2007): 33 PJ, 1391 min, 4 G, 3 A
- Racing (2010): 16 PJ, 958 min, 5 G
FOCO EN CINCO CASOS: DEL PASO BREVE EN EL CAMP NOU A LOS AÑOS EN SANTANDER
Entre los nombres compartidos, cinco casos concentran buena parte de la atención por su peso en cantidad de partidos o por reconocimiento público:
- Pablo Alfaro: siete partidos oficiales con Barcelona y 130 con Racing, con un recorrido más amplio en Cantabria.
- Luis García: 32 apariciones con Barcelona y 15 con Racing, con producción ofensiva registrada en su etapa azulgrana.
- Giovani dos Santos: 33 partidos con Barcelona y 16 con Racing, con goles en ambos pasos según los registros aportados.
- Óscar Arpón: tres partidos con Barcelona y 56 con Racing, con mayor continuidad en Santander.
- Lluís Carreras: 24 encuentros con Barcelona y 26 con Racing, con participación en las dos etapas.
El cruce de Copa del Rey en El Sardinero pone en juego un boleto a cuartos y también expone una conexión menos habitual entre dos clubes de ligas y objetivos distintos: una decena de trayectorias que, con mayor o menor continuidad, dejaron huella estadística en Barcelona y en Racing.
