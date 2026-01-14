Los jugadores que vistieron la camiseta de Racing de Santander y Barcelona El Racing de Santander y el FC Barcelona se enfrentan este jueves 15 de enero por los octavos de final de la Copa del Rey 2025-26, a partido único, en El Sardinero. El antecedente menos visible aparece en la lista de futbolistas que pasaron por ambos clubes.

La Copa del Rey abre un capítulo entre un histórico de Cantabria y el Barcelona, con una eliminatoria de octavos que llega con datos concretos de sede, horario y transmisión. A la previa competitiva se suma un cruce de trayectorias: al menos diez jugadores registran pasos por los dos vestuarios, con perfiles y recorridos que van desde canteranos hasta futbolistas que sumaron minutos en Primera.

EL PARTIDO: DÍA, HORA, SEDE Y DÓNDE VERLO

Racing de Santander recibe a FC Barcelona este jueves 15 de enero de 2026, con inicio a las 21:00 (hora de España), en los Campos de Sport de El Sardinero, con formato de partido único por los octavos de final. La emisión en España corresponde a Movistar+. En el recorrido previo del torneo, Racing avanzó tras superar 2-1 a Villarreal con dos goles de Juan Carlos Arana; Barcelona llegó a esta ronda luego del 2-0 ante Guadalajara, con tantos de Andreas Christensen y Marcus Rashford.

LOS QUE UNEN A RACING Y BARCELONA: 10 NOMBRES CON PASO POR AMBOS CLUBES

Más allá del historial de enfrentamientos, el vínculo entre Racing y Barcelona aparece en una nómina de futbolistas que integraron planteles de los dos clubes en distintas etapas. El listado reúne defensores, mediocampistas y atacantes, con casos de permanencias extensas en Santander y pasos puntuales por el primer equipo azulgrana.

A continuación, los 10 jugadores señalados con registro en ambos clubes.

Damià Abella

FC Barcelona (2004): 9 PJ, 458 min, 0 G, 0 A

Racing (2005): 18 PJ, 1368 min, 3 G, 3 A

Pablo Alfaro

FC Barcelona (1992): 7 PJ, 291 min, 1 G

Racing (1993–2006): 130 PJ, 11279 min, 2 G, 0 A

Óscar Arpón

FC Barcelona (1994): 3 PJ, 150 min, 0 G

Racing (1996–1997): 56 PJ, 3233 min, 3 G

Lluís Carreras

FC Barcelona (1990–1995): 24 PJ, 1118 min, 1 G

Racing (1994): 26 PJ, 2167 min, 1 G

Thomas Christiansen

FC Barcelona (1992): 0 PJ, 0 min, 0 G

Racing (1994): 15 PJ, 763 min, 1 G

Jokin Ezkieta

FC Barcelona (2017–2018): 2 PJ, 180 min, 0 G, 0 A

Racing (2022–2025): 109 PJ, 9786 min, 0 G, 0 A

Luis García

FC Barcelona (1998–2003): 32 PJ, 2232 min, 7 G, 7 A

Racing (2009): 15 PJ, 587 min, 0 G, 0 A

Francisco Javier Sánchez Jara

FC Barcelona (1990–1994): 7 PJ, 315 min, 0 G

Racing (1996–1998): 34 PJ, 1971 min, 0 G

Pablo Torre

FC Barcelona (2022–2024): 27 PJ, 768 min, 5 G, 4 A

Racing (2020): 1 PJ, 74 min, 0 G, 0 A

Giovani dos Santos

FC Barcelona (2007): 33 PJ, 1391 min, 4 G, 3 A

Racing (2010): 16 PJ, 958 min, 5 G

FOCO EN CINCO CASOS: DEL PASO BREVE EN EL CAMP NOU A LOS AÑOS EN SANTANDER

Entre los nombres compartidos, cinco casos concentran buena parte de la atención por su peso en cantidad de partidos o por reconocimiento público:

Pablo Alfaro: siete partidos oficiales con Barcelona y 130 con Racing, con un recorrido más amplio en Cantabria.

Luis García: 32 apariciones con Barcelona y 15 con Racing, con producción ofensiva registrada en su etapa azulgrana.

Giovani dos Santos: 33 partidos con Barcelona y 16 con Racing, con goles en ambos pasos según los registros aportados.

Óscar Arpón: tres partidos con Barcelona y 56 con Racing, con mayor continuidad en Santander.

Lluís Carreras: 24 encuentros con Barcelona y 26 con Racing, con participación en las dos etapas.

El cruce de Copa del Rey en El Sardinero pone en juego un boleto a cuartos y también expone una conexión menos habitual entre dos clubes de ligas y objetivos distintos: una decena de trayectorias que, con mayor o menor continuidad, dejaron huella estadística en Barcelona y en Racing.