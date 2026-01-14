Un Madrid diezmado visita Albacete: ¿Por qué no juegan Mbappé y Bellingham? El cruce de octavos de final se juega hoy 14 de enero de 2026 en el Carlos Belmonte. La 1 y RTVE Play ofrecen la transmisión en España, con previa desde las 20:45.

Albacete y Real Madrid se enfrentan este miércoles 14 de enero de 2026 en los octavos de final de la Copa del Rey, con el foco puesto en el debut de Álvaro Arbeloa en el banquillo del equipo blanco tras la salida de Xabi Alonso. El partido se disputa en el estadio Carlos Belmonte, con un Real Madrid que llega desde la Supercopa y un Albacete que ya eliminó a un rival de Primera en su camino hacia esta ronda.

HORARIO, ESTADIO Y DÓNDE VERLO

El encuentro se juega el miércoles 14 de enero de 2026 a las 21:00 (hora de España) en el estadio Carlos Belmonte. La transmisión en España corresponde a La 1 y RTVE Play, con previa desde las 20:45.

Horarios por país (referencia):

España: 21:00

Argentina / Uruguay: 17:00

Colombia / Ecuador / Perú: 15:00

México (CDMX): 14:00

Estados Unidos: 15:00 ET / 14:00 CT / 13:00 MT / 12:00 PT

EL MOMENTO DEL REAL MADRID: CAMBIO EN EL BANQUILLO Y CONTEXTO DE LA TEMPORADA

El partido en Albacete abre la etapa de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid, según informó RTVE. El equipo llega a este compromiso después de la Supercopa de España y con el contexto de un cambio de técnico en plena temporada.

RTVE también detalló que el Real Madrid ocupa el segundo puesto en la Liga española y que el rival corresponde a la Segunda División (Albacete, 17º).

En el apartado histórico, RTVE indicó que el Real Madrid suma 20 títulos de Copa del Rey y que el más reciente quedó en la temporada 2022-23, con una final ante Osasuna.

EL CAMINO DEL ALBACETE Y SUS REFERENCIAS DEL CURSO

El Albacete alcanzó los octavos después de superar a la UD San Fernando, Leganés y Celta, este último cruce resuelto en penaltis tras un empate al término de la prórroga, de acuerdo con RTVE.

En cuanto a nombres propios, RTVE citó a Agus Medina y Antonio Puertas como máximos goleadores del equipo en la temporada, además de señalar a Jon Morcillo como líder de asistencias en el plantel.

LAS FORMACIONES Y LO QUE FALTA PARA CONFIRMAR

Albacete podría formar con Diego Marino; Fran Gámez, Jesús Vallejo, Carlos Neva, Jonathan Gómez; Riki Rodríguez, Alejandro Meléndez, Agus Medina; José Carlos Lazo, Víctor Valverde, Jefté Betancor.

El Real Madrid, citó como opción a Andriy Lunin; Dani Carvajal, Raúl Asencio, David Alaba, Francisco García; Arda Güler, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos; Franco Mastantuono, Gonzalo García, Vinicius, entre otros.

El cruce en el Carlos Belmonte definirá un lugar en los cuartos de final de la Copa del Rey y pondrá a prueba al Real Madrid en su primer partido con Arbeloa al mando, frente a un Albacete que ya superó una eliminatoria ante un equipo de Primera en esta edición.