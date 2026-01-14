Chelsea y Arsenal, frente a frente por la Carabao Cup: hora, TV y posibles formaciones en Stamford Bridge El derbi de Londres abre la serie de semifinales de la Copa de la Liga inglesa este miércoles 14 de enero de 2026. Chelsea estrena ciclo con Liam Rosenior y Arsenal llega con rotación de copa y dudas en defensa.

Chelsea y Arsenal se miden este miércoles 14 de enero de 2026 en Stamford Bridge, Londres, por la ida de las semifinales de la Carabao Cup. El partido inicia a las 20.00 del Reino Unido y marca el primer cruce de Rosenior ante un rival directo desde su llegada al banco azul.

La Carabao Cup define su finalista en una serie a dos partidos. La vuelta se disputará el martes 3 de febrero de 2026 en el Emirates Stadium, también a las 20.00 del Reino Unido. El ganador avanzará a la final prevista para marzo y enfrentará al vencedor de la otra semifinal, Newcastle United–Manchester City.

¿DÓNDE VER Y A QUE HORA JUEGAN CHELSEA VS ARSENAL?

La transmisión televisiva figura a cargo de ESPN y de manera online, la cobertura aparece en Disney+.

Horarios de inicio, según país: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 17.00; Bolivia y Venezuela: 16.00; Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (Este): 15.00; México y Estados Unidos (Central): 14.00; Estados Unidos (Montaña): 13.00; Estados Unidos (Pacífico): 12.00.

New Chelsea boss Liam Rosenior faces the toughest test of his short @ChelseaFC reign this evening, with London rivals @Arsenal visiting Stamford Bridge 👊 Can he lead the Blues to #CarabaoCup glory this year? 🏆#EFL pic.twitter.com/9mgNMyeFTD — Carabao Cup (@Carabao_Cup) January 14, 2026

¿CÓMO LLEGAN LOS EQUIPOS?

Chelsea afronta el partido con una ausencia confirmada en el mediocampo: Moisés Caicedo cumple sanción por acumulación de amonestaciones. El parte previo también menciona las bajas de Mykhaylo Mudryk por sanción, más Romeo Lavia y Levi Colwill. En el apartado de regresos, el equipo recupera a Marc Cucurella tras suspensión y aparecen como opciones Cole Palmer, Reece James y Malo Gusto para el once.

Rosenior asumió el cargo en enero de 2026 tras la salida de Enzo Maresca, con este cruce como uno de sus primeros exámenes de alto perfil.

En Arsenal, Kepa Arrizabalaga figura como opción para los partidos de copa y aparece con chances de titularidad ante su exequipo. En ataque, Viktor Gyökeres asoma en la proyección inicial, con Kai Havertz ya disponible tras lesión.

En paralelo, Mikel Arteta llega con interrogantes en la última línea: Saliba figura como duda, y el club sostiene un frente de lesiones con impacto en la defensa.

POSIBLES FORMACIONES

Chelsea (4-2-3-1): Filip Jørgensen; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Marc Cucurella; Reece James, Enzo Fernández; Estêvão Willian, Cole Palmer, Pedro Neto; Liam Delap.

Arsenal (4-3-3): Kepa Arrizabalaga; Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães, Myles Lewis-Skelly; Declan Rice, Mikel Merino, Martin Ødegaard; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli.