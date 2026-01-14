La probable formación de Boca (4-3-3) queda así:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón o Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

En Millonarios, por la cercanía del amistoso previo ante River, la nota indica que no hay once definido y que se confirmará cerca del partido.

En cuanto a las novedades del local, Úbeda proyecta un equipo distinto al cierre de 2025: deja el 4-4-2 y elige un 4-3-3 con un centrodelantero de referencia y extremos abiertos. En ese contexto, Herrera aparece entre los titulares, mientras que el puesto de extremo derecho se disputa entre Zenón y Aguirre.

Para este partido, Edinson Cavani, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia no quedaron a disposición en los días previos por molestias físicas, con pocas chances de sumar minutos.

El amistoso forma parte de la preparación de Boca antes del Torneo Apertura: la agenda incluye otro ensayo el domingo 18 de enero ante Olimpia, y el objetivo inmediato apunta al debut oficial frente a Deportivo Riestra.

El equipo colombiano llega tras un amistoso reciente: el artículo consigna que perdió 1-0 con River el domingo 11 de enero en Montevideo.

Datos del partido

Hora (Argentina): 19.00.
Hora (Colombia): 17.00.
Hora (México, CDMX): 16.00.
Hora (Estados Unidos): 17.00 ET / 16.00 CT / 15.00 MT / 14.00 PT.

TV: Disney+ Premium.

Estadio: La Bombonera.

