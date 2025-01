Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves, el mítico estadio de Old Trafford será testigo de un enfrentamiento crucial entre el Manchester United y los Rangers, en el marco de la séptima jornada de la fase regular de la Europa League. Ambos conjuntos, actualmente posicionados en puestos de clasificación, se enfrentan en un duelo directo donde la victoria se presenta como imperativa para evitar la incertidumbre de los play-offs y asegurar un camino más directo hacia las rondas eliminatorias.

El Manchester United llega a este encuentro en medio de una tormenta futbolística en la Premier League, con resultados que han generado una ola de críticas. Las recientes declaraciones de su entrenador, Ruben Amorim, quien describió al equipo como “el peor de la historia del club”, han añadido aún más presión al ambiente. Sin embargo, la Europa League se presenta como una oportunidad de redención para los Red Devils, que buscarán aprovechar el factor local y el apoyo de su afición para revertir la situación.

Por su parte, los Rangers viajan a Manchester con la moral por las nubes y el firme propósito de dar la campanada. El equipo escocés, con una racha positiva a cuestas, aspira a asestar un golpe contundente en territorio inglés y sellar su clasificación directa a la siguiente fase del torneo.

Back in #UEL action this week 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏟️ #MUFC pic.twitter.com/ftWXgGyy0G

El partido entre Manchester United y Rangers se disputará este jueves 23 de enero en el estadio Old Trafford de Manchester, Inglaterra. Los horarios para seguir el encuentro son los siguientes:

La transmisión del partido estará disponible a través de los siguientes canales:

Manchester United: Los últimos cinco encuentros del Manchester United muestran una clara irregularidad, con dos derrotas, dos empates y una sola victoria en la Premier League y la FA Cup.

Rangers: En contraste, los Rangers llegan con un rendimiento más sólido, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, incluyendo encuentros de la liga escocesa, la Copa de Escocia y un amistoso.

The man of the moment 🏆⚽️

🫶 @Amaddiallo_19 #MUFC || #MUNSOU pic.twitter.com/5YTq79IL6U

— Manchester United (@ManUtd) January 16, 2025