El mercado de fichajes invernal está llegando a su fin, y aunque el FC Barcelona se encuentra más centrado en cerrar renovaciones clave como la de Ronald Araujo, el nombre de Marcus Rashford sigue sonando como una posible incorporación. Pese a su alto salario y una situación compleja en el Manchester United, la figura del atacante inglés ha despertado interés en la dirección deportiva azulgrana, que considera al jugador como un elemento valioso para reforzar un equipo que compite en múltiples frentes.

El exjugador del Barça y embajador de Betfair, Rivaldo, se mostró entusiasta respecto a la idea de sumar a Marcus Rashford al equipo dirigido por Hansi Flick. Según el brasileño, la llegada del extremo inglés ayudaría a ampliar las opciones tácticas y fortalecer la plantilla en un calendario cargado de compromisos.

“Rashford es un gran jugador y tendría oportunidades en un equipo con tantos partidos por delante. Una llegada como la suya solo puede ser positiva para construir un mejor equipo y ofrecer más alternativas al entrenador”, comentó Rivaldo.

El internacional inglés, de 27 años, ha sido valorado por su habilidad en el uno contra uno y su capacidad ofensiva, características que podrían aportar una nueva dimensión al ataque azulgrana. Sin embargo, su incorporación dependería de las condiciones económicas, ya que su ficha actual en Old Trafford representa un obstáculo para el Barça, que sigue lidiando con sus limitaciones financieras.

Aunque Rashford ha despertado interés en clubes como Milan y Borussia Dortmund, su posible llegada al Barça estaría condicionada a una operación de cesión o a una rebaja salarial significativa. Según fuentes cercanas al club, la incorporación del inglés solo sería viable si se produce la salida de algún jugador de la actual plantilla, algo que por ahora parece complicado.

Además de Rashford, el Barça tiene claro que su enfoque inmediato está en mantener estabilidad. La renovación de Ronald Araujo hasta 2031, a punto de ser oficial, refleja la intención del club de priorizar su columna vertebral antes de lanzarse al mercado de fichajes.

Rivaldo no solo elogió a Rashford, sino que también dedicó palabras de reconocimiento hacia Raphinha, a quien ve como una figura clave para la selección de Brasil de cara al Mundial 2026.

“Raphinha está mostrando una gran personalidad en el Barça. Ya es un jugador crucial en el equipo y está asumiendo un rol de líder que será muy importante para Brasil. Con él, Vini, Neymar y Rodrygo, Brasil tendrá un ataque temible”, afirmó el ex campeón del mundo.

Asimismo, Rivaldo destacó el papel de Lamine Yamal, el joven canterano azulgrana, quien ya ha demostrado estar entre los jugadores más prometedores del panorama futbolístico actual.

Rivaldo también recomendó al Barça centrarse en la Liga, donde actualmente se encuentra a siete puntos del Real Madrid. Con la clasificación para los octavos de final de la Champions League ya asegurada, el brasileño cree que Flick puede utilizar este margen para planificar mejor los próximos meses y competir por el título doméstico.

🚨🚫 Marcus Rashford, once again not even on the bench for Man United today.

Antony, benched but due to join Real Betis very soon — no doubts. 🟢⚪️🤝🏻 pic.twitter.com/sLaOOik0V5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2025