Maya Hijikata: Conoce a la goleadora y promesa de Japón en Mundial Femenino Sub-20 Colombia La delantera japonesa que supo brilla en la Copa Asiática Sub-20 y ahora se destaca en el Mundial Femenino en Colombia.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el mundo del fútbol femenino, los talentos emergentes son a menudo el foco de atención, y Maya Hijikata está demostrando ser una de las estrellas más brillantes de la nueva generación. La delantera japonesa de 19 años, que milita en el Tokyo Verdy, está dejando una impresión duradera en el Mundial Sub-20 de la FIFA que se celebra en Colombia.

Con una pasión y una determinación que rivalizan con las de sus predecesores Mana Iwabuchi y Yuki Nagasato, Hijikata ha capturado la atención de aficionados y expertos por igual. Desde su debut en el fútbol a la tierna edad de cinco años, influenciada por el amor de su hermano mayor por el deporte, su carrera ha sido una trayectoria de constante ascenso.

“Mi trayectoria en el fútbol comenzó cuando tenía cinco años, influenciada por la pasión de mi hermano mayor por este deporte. Empecé a jugar al fútbol en el jardín de infantes y desde entonces me he vuelto adicta”. La joven delantera, que ha sido una pieza clave en la clasificación de Japón al Mundial Sub-20 de la FIFA, aunque admite que ha tenido más oportunidades que no ha logrado concretar. “Mi mente está entrenada para ganar partidos, no importa si es para el club o la selección. Sin embargo, siento una mayor responsabilidad y motivación cuando represento a mi país en torneos internacionales”, afirma Hijikata.

Japón, que ha ganado el Campeonato Femenino Sub-19 de la AFC en seis ocasiones, tiene grandes expectativas para el torneo mundial. Hijikata, con su talento y enfoque, es vista como una pieza crucial para alcanzar el objetivo de coronarse campeones en Colombia. “Clasificar al Mundial Sub-20 es un gran logro, pero nuestro objetivo es ganar el torneo. Si tengo la oportunidad de jugar, me esforzaré al máximo y espero atraer una mayor atención de los aficionados”, comenta con confianza.

El ascenso de Hijikata en la selección sub-18 de Tokyo Verdy es testimonio del progreso del fútbol femenino en Japón. Aunque la Japan WE League ha impulsado el crecimiento del deporte, Hijikata subraya que aún queda mucho por hacer. “El fútbol femenino en Japón ha logrado avances significativos, pero todavía hay margen para mejorar, especialmente en aumentar la asistencia a los partidos y entretener a los espectadores”, concluye.

Con su talento excepcional y una mentalidad enfocada en el éxito, Maya Hijikata no solo está marcando goles, sino también dejando una marca indeleble en el fútbol femenino. Su viaje hacia el estrellato está apenas comenzando, y el mundo del deporte está atento a su actuación en el Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA en Colombia.