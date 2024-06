La selección mexicana, dirigida por Jaime Lozano, ha anunciado su lista de convocados para la Copa América 2024. La lista incluye una combinación de jóvenes talentos y jugadores experimentados que militan en clubes tanto nacionales como internacionales. Aquí te presentamos a cada convocado y su equipo actual:

Porteros:

Raúl Rangel (Chivas) – 23 años

Julio González (Pumas) – 32

Carlos Acevedo (Santos Laguna) – 27

Defensas:

Jorge Sánchez (Porto, Portugal) – 26 años

Israel Reyes (América) – 23 años

Brian García (Toluca) – 21 años

César Montes (Almería, España) – 26 años

Johan Vásquez (Genoa, Italia) – 25 años

Jesús Orozco(Chivas) – 22 años

Gerardo Arteaga (Rayados) – 25 años

Bryan González (Pachuca) – 20 años

Mediocampistas:

Edson Álvarez (West Ham, Inglaterra) – 26 años

Luis Romo (Rayados) – 28 años

Érick Sánchez (Pachuca) – 24 años

Orbelín Pineda (AEK Atenas, Grecia) – 27 años

Roberto Alvarado (Chivas) – 25 años

Luis Chávez (Dynamo Moscú, Rusia) – 28 años

Jordi Cortizo (Rayados) – 26 años

Carlos Rodríguez (Cruz Azul) – 27 años

Delanteros:

Marcelo Flores (Tigres) – 20 años

César Huerta (Pumas) – 23 años

Julián Quiñones (América) – 26 años

Guillermo Martínez (Pumas) – 30 años

Santiago Giménez (Feyenoord, Países Bajos) – 22 años

Alexis Vega (Toluca) – 26 años

Uriel Antuna (Cruz Azul) – 26 años

La selección mexicana busca mejorar sus actuaciones en las ediciones pasadas de la Copa América y está lista para enfrentar el desafío con esta plantilla renovada. Jaime Lozano ha optado por no convocar a figuras históricas como Guillermo Ochoa, Hirving “Chucky” Lozano y Raúl Jiménez, priorizando una nueva generación de jugadores.

Jugadores en Europa: La convocatoria incluye a varios jugadores que militan en ligas europeas, como Edson Álvarez (West Ham, Inglaterra), Santiago Giménez (Feyenoord, Países Bajos), y César Montes (Almería, España). La experiencia en ligas competitivas de Europa aporta un nivel alto de competencia y profesionalismo.

Edson Alvarez, Cesar Montes and Santi Gimenez are the three players chosen by the FMF to be the new leaders of the Mexican National Team. 🇲🇽

Edson will be named Mexico’s new captain, with Montes as vice captain. 🛡️🏆

[@GibranAraige] pic.twitter.com/wzmvbjio4C

— All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) May 31, 2024