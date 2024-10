Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el cierre de la fase de grupos del Mundial Femenino Sub-17 de la FIFA, República Dominicana 2024, las selecciones de México y Kenia se medirán en un partido clave para concluir su participación en la competencia. El encuentro, correspondiente a la tercera y última jornada del Grupo C, se jugará este miércoles 23 de octubre a las 19:00 horas (hora local) en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Con ambos equipos ya eliminados de la competencia tras perder sus dos partidos iniciales, el duelo entre México y Kenia será un choque por el honor. Los futbolistas buscarán despedirse con una victoria, tras caer frente a las potencias del grupo, Corea del Norte e Inglaterra, quienes ya aseguraron su clasificación a los cuartos de final.

