Mohamed Salah, uno de los máximos referentes del Liverpool en la última década, confirmó en una entrevista con Sky Sports que este será su último año con el club inglés. El delantero, cuyo contrato vence en junio de 2025, aseguró que quiere cerrar su etapa con un título especial:

“Quiero ganar esta Premier League, ya que será mi último año en el club. Quiero darle este regalo especial al club y a la ciudad”, expresó Salah con emoción.

Esta declaración ratifica las palabras que ya había mencionado en septiembre tras un partido contra el Manchester United, donde adelantó su intención de no renovar su vínculo con los Reds.

Cuando se le preguntó si había alguna posibilidad de prolongar su estadía, Salah fue tajante: “Hasta ahora, sí, estos son mis últimos seis meses. No hay progresos en una renovación, estamos muy lejos de cualquier avance. Sólo queda esperar y ver qué pasa.”

A sus 32 años, Salah lidera la tabla de goleadores de la Premier League con 17 tantos y suma 13 asistencias, consolidándose como una pieza clave del esquema de Arne Slot. El egipcio es considerado uno de los jugadores más importantes en la historia moderna del club, habiendo sido protagonista en la conquista de títulos como la Premier League (2020) y la Champions League (2019).

En la entrevista, Salah expresó su deseo de ganar nuevamente la liga inglesa, recordando cómo el título de 2020 llegó en medio de la pandemia, lo que les impidió celebrarlo adecuadamente:

“Esperamos ese título durante 30 años. Ojalá este año podamos ganarlo y celebrarlo como se debe.”

Otro tema candente en Anfield es la situación contractual de Trent Alexander-Arnold, cuyo contrato también vence el próximo verano. Aunque el lateral ha sido vinculado recientemente con el Real Madrid, el técnico Arne Slot aseguró que el jugador está completamente enfocado en el Liverpool:

“Puedo deciros que jugará el domingo y espero que mantenga el mismo nivel que ha mostrado en esta gran primera mitad de temporada. Está totalmente comprometido con nosotros.”

🚨🏆 Mo Salah: “I want to win the Premier League title MORE than the Champions League this year”.

“I really want it, as a team we want it”, told @tntsportsmex. pic.twitter.com/d7bTa2Jnvv

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2025