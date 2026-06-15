Este lunes 15 de junio continúa la acción de la fase de grupos del Mundial 2026. Cuatro selecciones saltarán al campo en busca de sus primeros puntos o de afianzar su clasificación. Aquí tienes toda la programación del día del mundial 2026 partidos de hoy:
Partidos mundial 2026 15 de junio
Fase de grupos · 15/6
- 🇪🇸 España vs 🇨🇻 Cabo Verde (12:00 p. m. – Grupo H) más info
- 🇧🇪 Bélgica vs 🇪🇬 Egipto (3:00 p. m. – Grupo G) más info
- 🇸🇦 Arabia Saudita vs 🇺🇾 Uruguay (6:00 p. m. – Grupo H) más info
- 🇮🇷 Irán vs 🇳🇿 Nueva Zelanda (9:00 p. m. – Grupo G) más info
¿Qué se espera de la jornada de hoy?
España parte como amplia favorita ante Cabo Verde, mientras que Bélgica y Uruguay buscarán sumar de a tres ante Egipto y Arabia Saudita respectivamente. Irán y Nueva Zelanda cierran la jornada en un duelo más parejo.
La jornada de hoy es clave para definir el panorama en los Grupos G y H.
Ver el calendario completo del mundial 2026 y los grupos y cruces de todas las selecciones.
¿Cómo ver los partidos en vivo en DO?
La mayoría de los partidos se podrán ver a través de las señales que tienen los derechos de transmisión del Mundial 2026 en República Dominicana. Te recomendamos verificar tu cable o plataformas de streaming.