Mundial 2026: partidos de hoy lunes 15 de junio con horarios en República Dominicana Cuatro partidos se juegan este lunes por la fase de grupos. Acá te traemos los horarios exactos en hora de República Dominicana, los grupos y toda la información para que no te pierdas nada.

Este lunes 15 de junio continúa la acción de la fase de grupos del Mundial 2026. Cuatro selecciones saltarán al campo en busca de sus primeros puntos o de afianzar su clasificación. Aquí tienes toda la programación del día del mundial 2026 partidos de hoy:

Partidos mundial 2026 15 de junio

Fase de grupos · 15/6

🇪🇸 España vs 🇨🇻 Cabo Verde (12:00 p. m. – Grupo H) más info

vs 🇨🇻 (12:00 p. m. – Grupo H) más info 🇧🇪 Bélgica vs 🇪🇬 Egipto (3:00 p. m. – Grupo G) más info

vs 🇪🇬 (3:00 p. m. – Grupo G) más info 🇸🇦 Arabia Saudita vs 🇺🇾 Uruguay (6:00 p. m. – Grupo H) más info

vs 🇺🇾 (6:00 p. m. – Grupo H) más info 🇮🇷 Irán vs 🇳🇿 Nueva Zelanda (9:00 p. m. – Grupo G) más info

¿Qué se espera de la jornada de hoy?

España parte como amplia favorita ante Cabo Verde, mientras que Bélgica y Uruguay buscarán sumar de a tres ante Egipto y Arabia Saudita respectivamente. Irán y Nueva Zelanda cierran la jornada en un duelo más parejo.

La jornada de hoy es clave para definir el panorama en los Grupos G y H.

Ver el calendario completo del mundial 2026 y los grupos y cruces de todas las selecciones.

¿Cómo ver los partidos en vivo en DO?

La mayoría de los partidos se podrán ver a través de las señales que tienen los derechos de transmisión del Mundial 2026 en República Dominicana. Te recomendamos verificar tu cable o plataformas de streaming.