El pasado sábado 31 de agosto marcó el inicio del esperado Mundial Femenino Sub-20 2024 Colombia, con una jornada inaugural que prometió emociones y grandes dosis de fútbol. En una serie de encuentros disputados en los emblemáticos estadios El Campín de Bogotá y Atanasio Girardot de Medellín, y con la participación de otros escenarios como el Pascual Guerrero de Cali y el Metropolitano de Techo en Bogotá, se sentaron las bases para lo que promete ser un torneo apasionante.

Los primeros partidos de esta fase de grupos revelaron un alto nivel de competencia y una notable cantidad de goles. En el Grupo A, la selección anfitriona, Colombia, abrió con una victoria contundente de 2-0 sobre Australia, mientras que el duelo entre Camerún y México terminó en empate 2-2, dejando la tabla muy reñida. En el Grupo B, Brasil demostró su contundencia con una aplastante victoria 9-0 sobre Fiji, mientras que el choque entre Francia y Canadá concluyó en un emocionante empate 3-3.

El Grupo C vio a España imponerse por 1-0 sobre Estados Unidos y Paraguay vencer 2-0 a Marruecos, mientras que en el Grupo D, Alemania y Nigeria comenzaron con el pie derecho: Alemania goleó 5-2 a Venezuela, y Nigeria superó a Corea del Sur por 1-0. El Grupo E comenzó con la victoria de Ghana 2-1 frente a Austria, mientras que la poderosa Japón goleó 7 a 0 a Nueva Zelanda. En el Grupo F, Corea del Norte mostró un gran potencial al vencer a Argentina 6-2, mientras que Costa Rica cayó 0-2 frente a Países Bajos.

When the team huddle brings the energy. 🔥@GhanaWNT | #U20WWC pic.twitter.com/HwdXdAqOHD

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) September 2, 2024